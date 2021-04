Health-Tech-Unternehmen Hologram Sciences startet Innovation im Bereich personalisierte Gesundheit und Ernährung mit 100 Millionen Dollar Startkapital

Boston und New York (ots/PRNewswire) - Mit der Unterstützung von Royal DSM willHologram den Ernährungsmarkt mit personalisierten Lösungen für den VerbraucheraufrüttelnRoyal DSM, ein internationales Unternehmen, das wissenschaftliche Erkenntnissein den Bereichen Ernährung, Gesundheit und nachhaltiger Lebensstil umsetzt,kündigte die Gründung von Hologram Sciences an. Das neu gegründete Unternehmensoll Marken für verschiedene Gesundheitszustände entwickeln und richtet sich anEndverbraucher. Durch die Kombination von Gesundheitsdiagnostik, digitalemCoaching und personalisierter Ernährung sollen die Marken von Hologram Sciencesden Verbrauchern ganzheitlichere Lösungen für ihre Gesundheit bieten. DasUnternehmen hat sich eine klare Mission gesetzt und Top-Talente aus dem SiliconValley, ehemals von Uber, Fitbit und Facebook , verpflichten können.

Hologram Sciences konnte von einem 100-Millionen-Dollar-Investment von Royal DSMprofitieren. Die personalisierte Ernährung ist eine wichtige Säule in derStrategie im Bereich Ernährung von Royal DSM. Im neugegründeten Unternehmenwerden jetzt eine Reihe von Fähigkeiten und Ressourcen kombiniert, so dass diegesamte Wertschöpfungskette der personalisierten Ernährung bis hin zumEndverbraucher abgedeckt ist. Hologram Sciences wird maßgeschneiderteErnährungslösungen auf dem neuesten Stand der Technik anbieten, die nachweislicheine Vielzahl von gesundheitlichen Bedürfnissen der Endverbraucher erfüllen.Sobald die Lösungen auf dem Markt validiert sind, werden sie für DSM-Kundenverfügbar sein. Hologram wird auch daran arbeiten, gemeinsam mit DSM-Kunden und-Partnern Produkte zu entwickeln, die auf den neuesten Erkenntnissen basierenund deren agilen Ansatz nutzen.Ian Brady, der das US-Finanzdienstleistungsunternehmen SoFi mitbegründete, wirdHologram Sciences leiten. Brady wechselte von einer erfolgreichen Karriere imFinanzwesen zur Gesundheitstechnologie, nachdem bei seiner Frau zum dritten MalSchwangerschaftsdiabetes diagnostiziert wurde. Bei seiner Suche nach einempersonalisierten Ernährungsservice für seine Frau und andere Personen ging erleer aus, was den Unternehmer dazu veranlasste, einen solchen zu schaffen."Ich freue mich, die Verfügbarkeit personalisierter Ernährung voranzubringen, sodass es anderen Menschen nicht ergeht wie meiner Familie", sagte Brady. "Wirhaben ein hochdynamisches Team, das Fachwissen in den Bereichen Technologie undMarkenmarketing mit der ernährungswissenschaftlichen Innovationskraft von DSMvereint. Unsere erste Lösung soll ein Konzept für schnelle Immunität sein, dasdie aktuelle akute Bedrohung durch die anhaltende COVID-19-Pandemie adressiert."