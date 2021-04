Blackhawk Growth‘s Spaced Food unterzeichnet definitiven Vertrag, erhält mehrere Aufträge und die Vertriebsgenehmigung für seine Cannabis-Nahrungsmittel in British Columbia

Vancouver, British Columbia, den 6. April 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR; Frankfurt: 0JJ; OTC: BLRZF) (das „Unternehmen“ oder „Blackhawk“) freut sich bekanntzugeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Spaced Food eine definitive Vertriebsvereinbarung für Kanada mit einem unabhängigen, börsennotierten und lizensierten, in Kanada, Europa und dem Mittleren Osten tätigen Cannabis-Produzenten (das „Vertriebspartner“) unterzeichnet hat.

Darüber hinaus erhielt Spaced Food die Vertriebsgenehmigung für sein Produktsortiment in British Columbia. Der Verkaufsstart seiner revolutionären Produkte in Alberta und Saskatchewan wird in Kürze erwartet. Spaced Foods Produktionskapazität liegt derzeit bei 100.000 Packungen pro Monat und kann auf 500.000 Packungen pro Monat gesteigert werden, sobald neue Provinzen hinzukommen und der Bedarf steigt.

Über den Vertriebspartner erhielt Spaced Food mehrere Aufträge aus den Provinzen Ontario und British Columbia für insgesamt 42.000 Produkteinheiten. Das Vertriebspartner ist für den Verkauf und den Vertrieb der Cannabis-Nahrungsmittel von Spaced Foods verantwortlich.

Alle Produkte wurden in Health Canadas Tracking- und Lizenzierungssystem (CTLS) aufgenommen, was den Verkauf und Vertrieb der mit Cannabis infundierten Produkte von Spaced Foods seit dem Stichtag 21. März 2021 ermöglicht. Die Aufträge werden auf monatlich wiederkehrender Basis erwartet. Zusätzliche Produkte und SKUs werden ebenfalls eingeschlossen werden.

Die folgenden lagerfähigen Artikel (SKUs) wurden bisher genehmigt:

„Astronaut Sorbet“ ist eine lagerstabile Eiscreme, die keine Kühlung erfordert, vollständig vegan, glutenfrei und milchfrei ist und zu 100 Prozent aus echten Früchten gemacht wird sowie keine Konservierungsstoffe enthält. Jede Portion enthält zehn Milligramm THC.

„Cosmic Cheesecake“ ist ein vollständig lagerstabiler Käsekuchen, umhüllt mit Schokolade. Jede Portion enthält zehn Milligramm THC.

„S‘More Blasteroids“ sind mundgerechte knusprige Marshmallows, umhüllt mit Schokolade, gerollt in Graham-Cracker-Krümeln, die mit 0,5 Milligramm THC pro Stück „mikrodosiert“ sind (20 Stück pro Beutel für insgesamt zehn Milligramm).

Die oben genannten Produkte und SKUs wurden bereits zugelassen und werden bei den Regulierungsbehörden in Alberta, British Columbia und Saskatchewan eingetragen werden. Über den Vertriebspartner plant Blackhawk auch die Ausweitung seines genehmigten Angebots auf die übrigen Provinzen sowie auf andere regulierte Länder außerhalb Kanadas.