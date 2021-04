Fazit

Oberhalb von 72,84 Euro werden weitere Zugewinne in der BASF-Aktie an rund 75,00 Euro erwartet und können weiterhin über das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3PRU nachgehandelt werden. In diesem Szenario beliefe sich die Renditechance noch auf weitere 10 Prozent, rechnerisch dürfte der Schein am Ende bei 2,02 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung bei frischen sowie bestehenden Long-Positionen kann jetzt um 71,00 Euro angesetzt werden, welches einem Ausstiegskurs von 1,68 Euro im vorgestellten Schein entspricht. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage zu veranschlagen, eine engmaschige Beobachtung daher sehr von Vorteil.