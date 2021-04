--------------------------------------------------------------------------------

BezugsrechtsemissionAktienemissionen (IPO)06.04.2021Salzburg -Zwtl.: Vorstand beschließt die Bedingungen der Kapitalerhöhung in Form einerBezugsrechtsemissionSalzburg (6. April 2021): Biogena Group Invest AG (ISIN: ATBIOGENA005) gibt dieBedingungen zur geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung in Form einerBezugsrechtsemission ("Bezugsrechtsemission") bekannt, die von der ordentlichenHauptversammlung am 16. März 2021 von den Aktionären beschlossen wurde.Details der BezugsrechtsemissionDer Vorstand hat am 6. April 2021 beschlossen, bis zu 1.995.000 neue, aufInhaber lautende, stimmberechtigten Stückaktien mit einem anteiligen Betrag desGrundkapitals von EUR 1,00 je neuer Aktie und mit Gewinnberechtigung ab dem 1.Februar 2021 ("Neue Aktien") in Form eines Bezugsrechtsangebots zu einemBezugspreis von EUR 2,90 ("Bezugspreis") je Neuer Aktie auszugeben. Die Erlöseder Bezugsrechtsemission werden zur Aufstockung des bestehenden 1,875%-Kommanditanteils an der Biogena Group Invest GmbH & Co KG um bis zu 2%verwendet.Für jede bestehende Aktie der Gesellschaft erhalten die Aktionäre derGesellschaft ein Bezugsrecht (einzeln das "Bezugsrecht"). Ein Bezugsrechtermächtigt jeden berechtigten Aktionär zum Bezug von einer Neuen Aktie zumBezugspreis. Nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, die für den 8.April 2021 erwartet wird, beginnt die Bezugsfrist am 12. April 2021 und endet am26. April 2021. Die Bezugsrechte sind übertragbar. Die Gesellschaft beantragtkeinen Bezugsrechtshandel an der Wiener Börse.Die Bezugsrechtsaufforderung wird am 8. April 2021 im Amtsblatt der WienerZeitung bekannt gemacht. Auf die dortigen Inhalte wird verwiesen.Die Bezugsrechtsemission besteht aus einem Bezugsrechtsangebot für bestehendeAktionäre, sowie einem Angebot, welches vorsieht, dass die Neuen Aktien, die vonbestehenden Aktionären nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet werden,an sonstige Investoren verkauft werden können. Die Angebotsfrist beginnt am 12.April 2021 und endet am 29. April 2021. Die Bezugsrechtsemission beinhaltet einöffentliches Angebot in Österreich und Deutschland sowie einer Privatplatzierungin bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten in