Neu-Isenburg (ots) -- Deutschland ist der erste Markt weltweit, der die neuen Sorten launcht- Rockstar Energy + HEMP kommt ab April mit 3 Sorten auf den Markt- Rockstar Energy will so die Marktführerschaft im Flavored-Energy-Segmentweiter ausbauenAb April dürfen sich in Deutschland Shopper und Handel auf einen neuen EnergyDrink von Rockstar freuen. Der Top-3-Player im Energy Segment bringt einenEnergy Drink mit Hanfsamenextrakt in den Handel: Rockstar Energy + HEMP.Deutschland ist damit der erste Markt weltweit, in dem PepsiCo, der zweitgrößteNahrungsmittelkonzern der Welt, dieses innovative Produkt launcht. Mit einemüberragenden Kategorie-Wachstum von 58 Prozent(1) zum Vorjahr sind Hanf-Produkteder Trend des Jahres 2021 im FMCG-Bereich. Bereits 4,3 Millionen(2) Haushaltehaben schon einmal ein Hanf-Produkt gekauft. Mit Energy + HEMP erweitertRockstar - seit 2020 zugehörig zum zweitgrößten Nahrungsmittelkonzern der WeltPepsiCo - jetzt sein Energy Portfolio um drei Sorten mit der Trendzutat"Hanfsamenextrakt". Rockstar Energy + HEMP erscheint in den Geschmackssorten"Original", "Tropical Burst" und "Prickly Cactus". Die neuen Wachmacher sorgenfür einen intensiven Frischekick mit dem ausbalancierten Mix aus Koffein,Guarana und Taurin getoppt durch einen intensiven HEMP Geschmack."Mit 14 Prozent Wachstum(3), 1,5 Milliarden Euro Umsatz für knapp 600 Millionengetrunkenen Litern, sind Energy Drinks der Wachstumstreiber für den Marktalkoholfreier Getränke. Unsere Marke Rockstar ist hier Marktführer imFlavor-Segment mit einem Marktanteil von 35 Prozent(4)", sagt Isabel Teves,Commercial Director Beverages D/A/CH bei PepsiCo. "60% des Wachstums im EnergyDrink Segment werden getrieben durch Innovationen. Hier ist Rockstar mitNeuentwicklungen wie XD-Power - die Innovation wurde 2020 im Energy DrinkSegment gelauncht - führend. Deshalb ist klar für uns, dass wir uns auch inZukunft über starke Innovationen positionieren werden. Auf diese Weise wird derEnergy-Markt insgesamt vergrößert. Dass wir das schaffen können und dasVertrauen des global Players PepsiCo im Rücken haben, beweist die Tatsache, dasswir der erste PepsiCo Markt weltweit sind, der Rockstar Energy + HEMP launcht.PepsiCo DACH ist - als zweitgrößter Rockstar-Markt - ein klarer Wachstumsmarktfür die Marke, die für 3,85 Milliarden Dollar letztes Jahr in den Konzernintegriert wurde."Auch durch das integrierte Aktivierungspaket dürfte Rockstar Energy + HEMPdurchstarten: Neben einer reichweitenstarken TV-Kampagne, die über sechs Wochen