Implenia saniert als ARGE-Partner die Stadtautobahn St. Gallen

Dietlikon, 6. April 2021 - Das Bundesamt für Strassenbau (ASTRA) lässt die in die Jahre gekommene Stadtautobahn St. Gallen zwischen den Anschlüssen St. Gallen West und St. Gallen Ost mit den vier Anschlüssen Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden und Neudorf instand setzen. Der Auftrag für die Sanierungsarbeiten geht an die ARGE «Stadtautobahn», bestehend aus den Partnern Implenia, KIBAG, Cellere und Morant.



Mit einem Verkehrsaufkommen von rund 100'000 Fahrzeugen pro Tag wird es nach gut 30 Jahren Zeit, die Strecke zu sanieren. Die Instandsetzungsarbeiten sollen Ende Mai 2021 beginnen und bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Konkret werden neben Belägen, Entwässerung, Randabschlüssen und Lärmschutzwänden auch diverse Brücken, Galerien, Stützkonstruktionen und der Tunnel Stephanshorn saniert und eine Passerelle neu gebaut. Implenia ist dabei nicht nur mit spezifischem Know-how als Experte für Geotechnik und Spezialtiefbau im Einsatz, sondern auch mit der kaufmännischen Leitung des Projekts betraut.



Die ARGE «Stadtautobahn» hat mit ihrem Angebot gemäss Auftraggeber über sämtliche Zuschlagskriterien hinweg überzeugt. Dabei wurde vom Auftraggeber nicht nur der Preis, sondern auch das Bauprogramm mit Abläufen und Abhängigkeiten, der technische Bericht, Schlüsselpersonen und die Risikoanalyse in die Entscheidung einbezogen. Das Thema Nachhaltigkeit spielte bei der Offerte ebenfalls eine wichtige Rolle: Um Emissionen und Materialverbrauch in allen Bereichen zu minimieren, zielt die ARGE darauf ab, alles anfallende und zugelieferte Material so effizient wie möglich zu nutzen und Transportwege möglichst kurz zu halten.