BRÜSSEL/KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Angesichts neuer Angriffe in der Ostukraine hat die Nato der Regierung in Kiew Solidarität zugesichert. Sie stellte aber keine militärische Unterstützung in Aussicht.

"Ich habe Präsident Wolodymyr Selenskyj angerufen, um ernsthafte Besorgnis über Russlands militärische Aktivitäten in und um die Ukraine und die anhaltende Waffenstillstandsverletzungen zum Ausdruck zu bringen", teilte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag mit. Selenskyj selbst strebt einen Beitritt zu dem Militärbündnis an und sieht darin den "einzigen Weg" zum Frieden. Dagegen gab Russland der Ukraine die Schuld an der neuerlichen Eskalation.