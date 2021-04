Ungewissheit über neue Regierung nach Wahl in Bulgarien

SOFIA (dpa-AFX) - In Bulgarien herrscht zwei Tage nach der Parlamentswahl Ungewissheit über die Bildung einer neuen Regierung. Neuwahlen werden nicht ausgeschlossen. "Höchstwahrscheinlich bewegen wir uns hin zu baldigen Neuwahlen", sagte der Mitvorsitzende der Protestkoalition Demokratisches Bulgarien (DB), Hristo Iwanow, am Dienstag im privaten TV-Sender bTV. So funktioniere die Demokratie, fügte er hinzu.

Iwanow lehnte ein Angebot von Ministerpräsident Boiko Borissow an die Parteien ab, eine gemeinsame, zeitlich bis Dezember begrenzte Regierung aus Experten zu bilden, um die Corona-Krise zu bewältigen. Borissows pro-europäische bürgerliche GERB gewann die Wahl am Sonntag mit 26 Prozent, verfehlte aber klar die absolute Mehrheit.