Halbfinalisten-Teams im Wettbewerb um den mit 10 Mio. USD dotierten ANA Avatar XPRIZE ausgewählt

XPRIZE, der Weltmarktführer bei der Entwicklung und Durchführung von Incentive-Wettbewerben zur Lösung der wichtigsten Herausforderungen der Menschheit, verkündete heute, dass 38 Teams aus 16 Ländern in die Halbfinalrunde des mit 10 Mio. Dollar dotierten „ANA Avatar XPRIZE“-Wettbewerbs einziehen werden.

Der Avatar XPRIZE, der von All Nippon Airways (ANA) gesponsert wird, Japans größter Fluggesellschaft, ist ein auf vier Jahre angelegter globaler Wettbewerb, der sich auf die Entwicklung eines Avatar-Systems konzentriert, welches die Sinne, Handlungen und die Präsenz eines Menschen in Echtzeit an einem entfernten Ort einsetzt und so zu einer besser vernetzten Welt führt. Diese Avatare müssen die Fähigkeit nachweisen, Aufgaben in verschiedensten realen Szenarien auszuführen und sowohl dem Anwender als auch dem Empfänger bei diesen Interaktionen ein Gefühl der Präsenz zu vermitteln. Avatare könnten zukünftig dabei helfen, wichtige Pflegedienste zu leisten und Sofortmaßnahmen zu ergreifen, oder sie schaffen Möglichkeiten zur Erkundung und zu neuen Arten der Zusammenarbeit, indem sie die Grenzen des Möglichen ausdehnen und die Wirkung des Austauschs von Fähigkeiten und Wissen maximieren.

„Wir gehen in schnellen Schritten auf eine Ära zu, in der es für einen Arzt in New York die Möglichkeit geben wird, seine Fähigkeiten virtuell zu exportieren, um auf eine Naturkatastrophe irgendwo auf der Welt zu reagieren“, sagte Anousheh Ansari, CEO von XPRIZE. „Die Aufgabe für diese fantastischen Halbfinalisten-Teams, die beim ANA Avatar XPRIZE antreten, liegt darin, physische Grenzen zu durchbrechen und die Fähigkeiten der Menschheit selbst durch transformative Roboter-Avatar-Technologie zu erweitern.“

Die qualifizierten Teams schlossen im Februar 2021 ihre Einreichungen für die Halbfinalistenauswahl ab – die zweite Runde der technischen Einreichungen für die Bewertung durch die Jury. Jedes Team legte eine umfangreiche Beschreibung der Fähigkeiten seines Avatar-Systems und seiner Entwicklungspläne vor, begleitet von einem Demonstrationsvideo, das seine Technologie in Aktion zeigt. Die Jury prüfte die Einreichungen sehr ausführlich und wählte 38 Halbfinalisten aus, die aus dem Feld der 77 qualifizierten Teams weiterkamen.