Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Joh. Friedrich Behrens den gesamten Geschäftsbetrieb an eine Tochter von GreatStar Europe aus Erlen (Schweiz) verkauft. Der Kaufpreis liegt bei 27,9 Millionen Euro.Jetzt hat der Gläubigerausschuss von Behrens der Veräußerung zugestimmt. Damit wird es wahrscheinlicher, dass die Übertragung zum 1. Juni erfolgen kann. Noch ist der Verkauf aber nicht in trockenen Tüchern. So fehlen bisher ...