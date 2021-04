QCT führt neue Serversysteme mit Intel Xeon Scalable Prozessoren der 3. Generation ein

„Wir sind fest entschlossen, unseren gemeinsamen Kunden die neuesten Technologien für Rechenzentren zur Verfügung zu stellen“, so Mike Yang, Präsident von QCT. „Um Unternehmen mit sofort einsatzbereiten Lösungen zum Erfolg zu verhelfen, haben wir unser Portfolio um Angebote erweitert, die nicht nur Intel Xeon Scalable Prozessoren der 3. Generation umfassend nutzen, sondern auch QCTs eigene Innovationen und Serviceability-Designs beinhalten, die die Komplexität reduzieren und gleichzeitig den Anwendern mehr Flexibilität bei der Ausführung ihrer spezialisierten Workloads bieten.“

„Die neuesten Intel Xeon Scalable Plattformen der dritten Generation bieten deutlich mehr allgemeine Rechenleistung, integrierte KI-Beschleunigung und Kryptographie sowie Sicherheitsfunktionen, die Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen, ihre Daten zu schützen und auf sichere Weise zusammenzuarbeiten“, erklärte Lisa Spelman, Corporate Vice President of Xeon and Memory Group bei Intel. „Diese neuen Plattformen eröffnen unseren Kunden sowie führenden Cloud-Rechenzentren wie QCT ein neues Maß an flexibler Leistung und Sicherheit.“

QCT-Systeme mit der neuen Core-Architektur bieten bis zu 40 leistungsstarke Kerne pro CPU, PCIe Gen4-Unterstützung und 8 DDR4-Speicherkanäle pro Sockel, die die Intel Optane Persistent Memory 200-Serie für mehr Speicher unterstützen, sodass Kunden eine höhere Rechenzentrumsleistung für ihre Workloads erwarten können, und gleichzeitig Enterprise-Cloud-Services wie z. B. Videoanalyse und CDN ermöglichen.

QCT-Server, die die Intel Xeon Scalable Prozessoren der dritten Generation unterstützen:

QuantaGrid D53X-1U : ausgewogene Architektur mit integrierter Beschleunigung und erweiterter Sicherheit für hybride Cloud-Infrastrukturen, HCI und Datenanalyse

: ausgewogene Architektur mit integrierter Beschleunigung und erweiterter Sicherheit für hybride Cloud-Infrastrukturen, HCI und Datenanalyse QuantaGrid D53XQ-2U : für KI-Beschleunigung und Skalierbarkeit mit flexibler NVMe-Unterstützung für HPC- und Enterprise-Workloads optimiert

: für KI-Beschleunigung und Skalierbarkeit mit flexibler NVMe-Unterstützung für HPC- und Enterprise-Workloads optimiert QuantaPlex T43Z-2U: Server mit hoher Dichte, für extreme Rechenleistung und Platzersparnis für eine Vielzahl von Workloads optimiert

Über Quanta Cloud Technology (QCT)

QCT ist ein globaler Lösungsanbieter für Datacenter. Wir verbinden die Effizienz von Hyperscale-Hardware mit Infrastruktur-Software von namhaften Herstellern, um den An- und Herausforderungen künftiger Datacenter-Generationen gerecht zu werden. Zu den Kunden von QCT zählen Cloud Service Provider, Telekommunikationsanbieter sowie Betreiber von Public, Hybrid und Private Clouds.

Die Produktpalette umfasst hyperkonvergente und softwaredefinierte Lösungen für Datencenter sowie Server, Storage, Switches und integrierte Racks mit einem vielfältigen Portfolio von Hardwarekomponenten und Softwarepartnern. QCT entwirft, produziert, integriert und betreut modernste Angebote über sein eigenes globales Netzwerk. QCT ist ein Tochterunternehmen der Quanta Computer Inc., einem Fortune Global 500 Unternehmen.

