Die verbesserte Wirtschaftslage muss aber auch Implikationen für die Wirtschaftspolitik haben: Wo 2020 die weltweite "What­ever it takes"-Mentalität in weiten Teilen absolut angemessen war, braucht es nun im ersten Schritt sehr viel gezieltere Hilfen für Unternehmen und Haushalte. Dabei müssen viel stärker kleine und mittlere Unternehmen im Fokus stehen. In einem zweiten Schritt muss es dann aber auch darum gehen, die Hilfen allmählich zu beenden. Das gilt auch für die Job- und Liquiditätshilfen. Für die lebensfähigen Unternehmen etwa macht statt Liquiditätshilfen wie Krediten eigenkapitalähnliche Unterstützung Sinn. Aber der Staat kann auch nicht jede Firma retten.



In jedem Fall dürfen und können die Krisenmaßnahmen nicht zur Dauereinrichtung werden. Mag so mancher Ökonom auch anderes behaupten, eine stetig steigende oder dauerhaft hohe Staatsverschuldung ist alles andere als ungefährlich - weil sie die finanzielle Vulnerabilität erhöht. Und auch eine auf Dauer ultraexpansive Geldpolitik birgt enorme Risiken - nicht zuletzt für die Finanzstabilität.

Es geht jetzt nicht um einen überstürzten Ausstieg. Aber es geht darum, jetzt eine Strategie für den Exit zu entwickeln. Sonst droht perspektivisch ein solcher rascher und unerwarteter Kurswechsel, den gerade alle so sehr fürchten - samt gravierendem ökonomischem Schaden.



