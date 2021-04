BioNTech, Nel Asa, Nordex, Varta, Tesla, BYD und andere: Marktbericht Strategiedepot Vermögensstreuung

Auch in der letzten Börsenwoche bis zum 02.04. präsentierten sich die internationalen Aktienmärkte in einer freundlichen Verfassung. Entsprechend legte der MSCI WORLD (Euro)-Index um + 1,3 % auf ein neues Rekordniveau von 239,22 Punkten zu. Vor …

Auch in der letzten Börsenwoche bis zum 02.04. präsentierten sich die internationalen Aktienmärkte in einer freundlichen Verfassung. Entsprechend legte der MSCI WORLD (Euro)-Index um + 1,3 % auf ein neues Rekordniveau von 239,22 Punkten zu.Vor allem US-Finanzministerin Janet Yellen, die von 2014 – 2018 auch bereits das Amt der FED-Vorsitzenden eingenommen hatte und hier maßgeblich für die sehr konjunktur- und aktienmarktfreundliche Geldpolitik der FED in dieser Phase verantwortlich gewesen war, wie auch Joe Biden im Rahmen seiner ersten offiziellen Pressekonferenz seit seiner Amtseinführung stimulierten die internationalen Aktienmärkte mit gleichlautenden Bekräftigungen nach der Absegnung des jüngsten 1,9 Bio. USD-Hilfspakets, dass die US-Regierung unter Wahrung jeglicher fiskalischen Stabilität sowie eines AAA-Kreditratings auch künftig flankiert durch zügige weitere Impfungs-Fortsetzungen alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werde, um die USA nach Bewältigung der Corona-Pandemie ab 2022 wieder voll in die wirtschaftliche Erfolgsspur der vergangenen Jahre zurückzuführen. ...