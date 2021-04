Shutterstock ernennt Meeckel Beecher zum Leiter für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion

NEW YORK, 6. April 2021 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) (das „Unternehmen"), eine weltweit führende Kreativplattform, die Komplettlösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medien anbietet, hat heute bekannt gegeben, dass Meeckel Beecher zum neuen Leiter für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion ernannt worden ist. In dieser Position wird Meeckel die weltweite DEI-Strategie („Diversity, Equity and Inclusion") von Shutterstock vorantreiben und sicherstellen, dass die Marken- und Produktangebote des Unternehmens vielfältig sind und alle Menschen repräsentieren, die die Angebote von Shutterstock weltweit nutzen.