MANCHESTER (dpa-AFX) - Passabler Auftritt, kein Lohn - Borussia Dortmund hat den erhofften Coup im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim hohen Favoriten Manchester City knapp verpasst. Trotz deutlicher Leistungssteigerung unterlag das Team von Trainer Edin Terzic dem englischen Starensemble mit 1:2 (0:1), wahrte aber seine Chance auf das Rückspiel am kommenden Mittwoch. Im leeren Stadion der "Citzens" trafeb der ehemalige Wolfsburger Kevin De Bruyne (19. Minute) und Phil Foden (90.) zum hart erkämpften Sieg seines Teams. BVB-Kapitän Marco Reus (84.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Mit dem wichtigen Auswärtstor haben die Dortmunder dennoch Chancen für das Rückspiel am Mittwoch kommender Woche.

Anders als beim 1:2 gegen Frankfurt drei Tage zuvor bot der BVB einen couragierten Auftritt. Nach dem dürftigen Auftritt gegen die Eintracht in der Bundesliga sah Michael Zorc die Profis in der Bringschuld. "Wir brauchen eine viel, viel bessere Mannschaftsleistung. Was ich sehen will, dass wir eine andere Körpersprache auf den Platz bringen", forderte der Sportdirektor bei DAZN kurz vor dem Anpfiff.