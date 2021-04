Plastic Bank feiert das Verhindern der millardsten Flasche von Plastikmüll in den Ozeanen - die Partnerschaft mit SC Johnson ist für die Hälfte des Erfolges verantwortlich

„Bei SC Johnson sind wir von der Idee angetrieben, eine nachhaltigere Welt zu erschaffen, wo jede Phase unserer Betriebstätigkeit, angefangen beim Bezug von Rohstoffen bis hin zu Entsorgung durch die Verbraucher, zu einem kleineren Fußabdruck auf unserem Planeten beiträgt, sowohl heute als auch für die künftigen Generationen", sagte Fisk Johnson, Geschäftsführer und CEO von SC Johnson. „Mit vereinten Kräften, zusammen mit der Plastic Bank, bauen wir ein Recycling-Ökosystem, welches dabei hilft, dass Plastikmüll unsere Gesundheit und unseren Planeten nicht bedroht und einen Weg zu größerer wirtschaftlicher Mobilität für ärmere Gemeinden ebnet. Voller Begeisterung heißen wir es gut, wenn mehr und mehr Unternehmen und Menschen sich bei Plastic Bank einsetzen, um eine regenerative Plastikwirtschaft zu erschaffen."

Die Verschmutzung durch Plastik ist eines der am weitesten verbreiteten Probleme in unseren Meeresökosystemen und für unserem Planeten mit über acht Millionen Tonnen von Plastikmüll in unseren Ozeanen pro Jahr. Diese Verschmutzung ist schädlich für Meereslebewesen, menschliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Eine Million Plastikflaschen entspricht dem Verhindern von über 20 Millionen Kilogramm Plastik, das sonst in unseren Ozeanen enden würde.

„Plastikmüll in unseren Meeren und Ozeanen ist eine der größten internationalen Herausforderungen. Zu einer Zeit, in der die Welt mehr Verantwortungsbewusstsein fordert, ist dieser Meilenschritt ein Beweis, dass wir gezielt einen Beitrag für die Umwelt, die Gemeinschaft und die Wirtschaft leisten können," sagte David Katz, Gründer und CEO von Plastic Bank. „Unsere Partnerschaft mit SC Johnson hat Plastic Bank von einem kleinen Unternehmen zu einer großen Maschine verwandelt, die hilft, die Welt zu verändern".