Wien - Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe hat gestern Nachmittag einen Bescheid erhalten, in dem das ungarische Innenministerium mitteilt, dass der geplante Erwerb der Aegon Gesellschaften in Ungarn durch ein ausländisches Unternehmen untersagt wird. Die Vienna Insurance Group ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens seit Jänner 2021 bis dato in konstruktiven Gesprächen mit dem zuständigen ungarischen Finanzminister. Der Bescheid steht in Widerspruch zum bisherigen Verlauf der Gespräche. Die Vienna Insurance Group geht von einer zeitnahen positiven Klärung dieses Themas aus.

Folgende Wertpapiere der VIG sind an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen:



EMISSIONSBEZEICHNUNG ISIN HANDELSSEGMENT Aktie AT0000908504 Wiener und Prager Börse, Amtlicher Handel

Senior-Nachhaltigkeitsanleihe AT0000A2QL75 Wiener Börse, Geregelter 2021 Freiverkehr VIG nachrang. Anleihe 2015 AT0000A1D5E1 Börse Luxemburg, Geregelter Freiverkehr VIG nachrang. Anleihe 2013 AT0000A12GN0 Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr

VIENNA INSURANCE GROUP AG

Wiener Versicherung Gruppe

1010 Wien, Schottenring 30



Wolfgang Haas

Leiter Konzernkommunikation & Marketing, Konzernpressesprecher Tel.: +43(0)50 390-21029

Fax: +43 (0)50 390 99-21029

E-Mail: wolfgang.haas@vig.com



Nina Higatzberger-Schwarz

Leiterin Investor Relations

Tel.: +43 (0)50 390-21920

Fax: +43 (0)50 390 99-21920

E-Mail: nina.higatzberger@vig.com



Emittent: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Schottenring 30

A-1010 Wien

Telefon: +43(0)50 390-22000

FAX: +43(0)50 390 99-22000

Email: investor.relations@vig.com

WWW: www.vig.com

ISIN: AT0000908504

Indizes: VÖNIX, ATX, WBI

Börsen: Prague Stock Exchange, Wien

Sprache: Deutsch