Overland ADCT BioPharma ernennt Eric Koo zum Chief Executive Officer

Overland ADCT BioPharma – ein Jointventure, das aus Overland Pharmaceuticals und ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) hervorgegangen ist – hat heute die Ernennung von Eric Koo, B.Sc., MBA zum Chief Executive Officer bekannt gegeben. Eric Koo bringt seine mehr als 25-jährige Erfahrung durch Führungspositionen in der Pharmabranche mit zu Overland ADCT BioPharma und verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei Wirkstoffzulassungsverfahren und Produkteinführungen in Asien.

Eric Koo, B.Sc., MBA (Photo: Business Wire)

„Für Overland ADCT BioPharma bietet sich nun die vielversprechende Chance, die klinische Lücke zwischen den USA, Europa und Asien durch die größere Reichweite innovativer Krebsmedikamente wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate zu schließen”, so Eric Koo, B.Sc., MBA. „Die Position des Chief Executive Officer ist eine faszinierende neue Herausforderung, und ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit beiden Teams bei Overland Pharmaceuticals und ADC Therapeutics, um die Produktpipeline in Großchina und Singapur zu entwickeln und zu vermarkten.”

Eric Koo war zuletzt als Vice President, Head of Oncology Business Unit bei Takeda China tätig, wo er sich auf multiple Myelome und Lymphome konzentrierte. Vor seiner Position bei Takeda China trug Eric Koo Verantwortung als Director, Oncology Business Unit und Director, Market Access, External Affairs & Key Account Management bei Merck, Sharp and Dome (MSD) Taiwan. Einen früheren Abschnitt seiner Karriere widmete er seinen Aufgaben als Regional Marketing Director für APAC sowie als Specialty Care BU Head, Malaysia/Singapore bei Bayer APAC. Eric Koo startete seine pharmazeutische Karriere bei Pfizer und verbrachte 16 Jahre in unterschiedlichen Vertriebs-, Produktmanagement- und Vermarktungspositionen sowohl bei Pfizer Taiwan als auch bei Pfizer Emerging Market Asia & China, einschließlich einer sechsjährigen Tätigkeit als China/APAC Regional Marketing Director for Oncology.

Eric Koo erwarb seinen Titel als B.Sc. in Pharmacy an der Taipei Medical University und seinen MBA-Titel an der University of North Carolina in Charlotte, Belk College of Business.

„Eric Koo kommt zu einem bedeutenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Jointventure zu Overland, da das US-amerikanische PDUFA-Datum für Lonca in diesem Mai kurz bevorsteht”, so Chris Martin, CEO von ADC Therapeutics. „Wir sind sehr erfreut, eine derart hochqualifizierte, angesehene und visionäre Führungskraft wie Eric Koo begrüßen zu dürfen, um Overland ADCT BioPharma bei seinem Streben nach Entwicklung und Kommerzialisierung von Lonca und weiteren ADCs für schwer behandelbare hämatologische Krebserkrankungen und Indikationen von soliden Tumoren in Großchina und Singapur anzuführen.”