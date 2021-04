OBI Pharma kündigt Posterpräsentationen auf der AACR-Jahrestagung 2021 für OBI-3424, OBI-998, Globo H und SSEA-4 an

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Posterpräsentationen zu den neuesten

Forschungsergebnissen zu OBI-3424 (AKR1C3 small molecule pro-drug), OBI-998

(SSEA-4 ADC) und den Glycosphingolipid-Krebsantigenen Globo H und SSEA-4.



OBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174) gab heute bekannt, dass die Daten, die die

Eigenschaften und die Antitumor-Wirksamkeit von OBI-3424 und die Tierstudien von

OBI-998 sowie die T-Zell-inhibitorische Rolle von Globo-H und SSEA-4 in der

Tumor-Mikroumgebung hervorheben, auf der virtuellen Jahrestagung der American

Association of Cancer Research (AACR) vom 10. bis 15. April 2021 vorgestellt

werden.





OBIs Chief Scientific Officer, Dr. Ming-Tain Lai, erklärte: "OBI Pharma iststolz darauf, auf der AACR-Jahrestagung unsere neuesten Erkenntnisse zu unserenProdukten im Krebsportfolio, OBI-3424 und OBI-998, zu präsentieren. Diebeeindruckende Anti-AKR1C3-Tumoraktivität von OBI-3424 in verschiedenenKrebsmodellen und die verbesserte Wirksamkeit in Kombination mit einerStandard-Chemotherapie. Wir freuen uns auch, zum ersten Mal Ergebnisse ausunserem frühen Entwicklungsprogramm von OBI-998, einemSSEA-4-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, vorlegen zu können." "Unser Forschungsteamhat interessante T-Zell-inhibitorische Aktivitäten von Globo H und SSEA-4 in derTumormikroumgebung aufgedeckt. Wir werden unsere Untersuchungen zu denimmunsuppressiven Aktivitäten von Globo H und SSEA-4 und den möglichenKombinationsanwendungen von Anti-Globo H und Anti-SSEA-4 Produkten mit anderenKrebsimmuntherapeutika fortsetzen", fügte Dr. Lai hinzu.Die E-Poster werden auf der virtuellen AACR-Jahrestagung vom 10. bis 21. Aprilab 8:30 Uhr ET und auf der OBI Pharma-Website ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3119754-1&h=3622284582&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3119754-1%26h%3D2311612882%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.obipharma.com%252F%26a%3Dwww.obipharma.com&a=www.obipharma.com ) ab dem 11. April zumDurchblättern verfügbar sein.Titel: Selective and Broad Anti-tumor Activity of AKR1C3-activated ProdrugAST-3424/OBI-3424Posternummer: 1220 / Abstrakte Nummer: 1062Autoren: Fanying Meng 1, Wan-Fen Li 2, Donald Jung 1, Chun-Chung Wang 2,Tianyang Qi 1, Chi-Sheng Shia 2, Ren-Yu Hsu 2, Yin-Cheng Hsieh 2, Jianxin Duan1.(1) Ascentawits Pharmaceuticals, Ltd., Shenzhen, China.(2) OBI Pharma, Inc., Taipei, Taiwan.Titel: Preclinical characterization of a novel SSEA4-targeting antibody drugconjugate, OBI-998Posternummer: 955 / Abstrakte Nummer: 1238Autoren: I-Ju Chen, Chun-Chung Wang, Chi-Sheng Shia, Chung-Chen Su, Chi-Huan Lu,