Instabase ernennt Onur Aksoy von Datadog zum Leiter der Expansion nach Kontinentaleuropa

Instabase , die führende Plattform für die Erstellung moderner Geschäftsanwendungen, gibt die Ernennung von Onur Aksoy zum VP of Sales bekannt. Aksoy, ein bewährter Vertriebsleiter in Mittel- und Südeuropa, wird die Expansion von Instabase in den Regionen DACH (Deutschland/Österreich/Schweiz), Benelux und Südeuropa leiten und alle Vertriebsaktivitäten in diesen Regionen überwachen.

Onur Aksoy (Photo: Business Wire)

Aksoy kommt von Datadog zu uns, wo er als Regional Vice President of Central Europe tätig war. Als erste Person vor Ort war Aksoy dafür verantwortlich, die Expansion von Datadog nach Mitteleuropa zu leiten und zum wachstumsstarken SaaS-Umsatz von Datadog beizutragen. Vor Datadog war Aksoy als Regional Director of Central Europe bei AppDynamics tätig und leitete den Vertrieb in Deutschland und Benelux.

„Onurs ausgiebige Erfahrung in der Leitung von Vertriebsteams in Mittel- und Südeuropa wird unsere Expansion in den Märkten DACH, Benelux und Südeuropa beschleunigen und es uns ermöglichen, die steigende Nachfrage nach unserer Plattform weltweit zu befriedigen“, sagte Anant Bhardwaj, Gründer und CEO von Instabase. „Wir freuen uns darauf, Partnerschaften mit mehr der größten Unternehmen der Welt zu pflegen und zusätzlichen Einfluss in neuen Märkten zu erzielen.“

„Ich freue mich sehr, bei Instabase die Vertriebs- und Expansionsbemühungen in DACH, Benelux und Südeuropa zu leiten“, sagte Onur Aksoy. „Instabase bietet eine beispiellose Gelegenheit, die Art und Weise, wie Unternehmen Geschäftsanwendungen erstellen und nutzen, grundlegend zu ändern. Auf diese Weise kann Instabase den Kunden einen enormen Mehrwert liefern. Unsere Markterweiterung wird es uns ermöglichen, Kunden in den Märkten DACH, Benelux und Südeuropa diesen Wert zu bieten und mehr Kunden bei der Lösung ihrer schwierigsten Probleme mit Instabase zu unterstützen.“

ÜBER INSTABASE

Instabase, Inc. ist die führende Plattform zum Erstellen und Nutzen moderner Geschäftsanwendungen, mit der Unternehmen komplexe Daten offenlegen können, die derzeit in Dokumenten verborgen sind. Der Hauptsitz befindet sich in San Francisco. Zu den Instabase-Kunden zählen drei der zehn größten Banken in den USA und Instabase hat in den letzten zwei Jahren ein exponentielles Wachstum von über 300 % verzeichnet. Das Geschäft wird von führenden Investoren wie Greylock Partners, NEA, Andreessen Horowitz, Index Ventures, Spark Capital, Tribe Capital, Original Capital, SC Ventures und Glynn Capital unterstützt. Um mehr über Instabase zu erfahren, kontaktieren Sie uns bitte unter press@instabase.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210406006199/de/