NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Laschet:

"Kann eigentlich noch irgendjemand sagen, welchen Kurs NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie verfolgt? Selbst berufsmäßige Beobachter der Innenpolitik scheitern inzwischen an dieser Aufgabe. (...) Das rasche Tempo, in de, Laschet bei gleichbleibender Ausgangslage mal den einen Weg einschlagen will und dann schon wieder in die gegenteilige Richtung drängt, ist beunruhigend. Im Kreise der Regierungschefinnen und -chefs sorgt das für Unruhe. (...) Immerhin will der CDU-Vorsitzende, auch wenn er das noch nicht ausdrücklich erklärt hat, ab Herbst dieses Jahres die Bundesrepublik Deutschland regieren. Ein Kanzler aber muss für verlässliche Politik stehen. Es wäre innen- wie außenpolitisch fatal, wenn er ständig sich widersprechende Signale aussendet. Das taten, bei aller Kritik an ihrem Kurs, weder Angela Merkel noch Gerhard Schröder oder Helmut Kohl, um nur die drei letzten Regierungschefs zu nennen."/yyzz/DP/fba