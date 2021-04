DGAP-News GRENKE AG: GRENKE erzielt in Q1 2021 substanzielle Steigerung der Deckungsbeitragsmarge 2 und erreicht im Leasing-Neugeschäft 53,7% des starken Vorjahresquartals (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 07.04.2021, 06:58 | 1 | 0 | 0 07.04.2021, 06:58 | GRENKE AG: GRENKE erzielt in Q1 2021 substanzielle Steigerung der Deckungsbeitragsmarge 2 und erreicht im Leasing-Neugeschäft 53,7% des starken Vorjahresquartals ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- GRENKE erzielt in Q1 2021 substanzielle Steigerung der Deckungsbeitragsmarge 2 und erreicht im Leasing-Neugeschäft 53,7% des starken Vorjahresquartals - Leasing-Neugeschäft in Q1 2021 erreicht 365,8 Mio. Euro (Q1 2020: 681,3 Mio. Euro)

- Deckungsbeitragsmarge 2 steigt in Q1 2021 auf 19,5% (Q1 2020: 18,2%) - Fokus auf Small-Ticket-Verträge führt zu höherer Profitabilität - Durchschnittswert pro Leasingvertrag liegt bei 7.434 Euro (Q1 2020: 9.005 Euro)

- Abschluss der Prüfungen durch Mazars und KPMG in den kommenden Wochen erwartet

- Veröffentlichung der Geschäftsjahreszahlen 2020 am 30. April 2021 geplant - ggf. vor Erteilung des Testats

Baden-Baden, den 7. April 2021: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat im 1. Quartal 2021 ein Leasing-Neugeschäft in Höhe von 365,8 Mio. Euro und damit 53,7% des starken Vorjahresquartals erzielt (Q1 2020: 681,3 Mio. Euro). Die Neugeschäftsentwicklung im 1. Quartal 2021 ist Folge der schwächeren Konjunktur aufgrund der Corona-Pandemie sowie Ergebnis der erfolgreichen Fokussierung auf Small-Ticket-Verträge, die höhere Deckungsbeitragsmargen erwirtschaften. Die höhere Anzahl an Verträgen führt zudem zu einer breiteren Risikostreuung. Das Leasing-Neugeschäft entspricht der Summe der Anschaffungskosten aller neu

erworbenen Leasinggegenstände.

"Mit unserer Präsenz im Markt unterstützen wir KMUs bei ihren Investitionen auch in diesen schwierigen Zeiten. Zwar sind wir pandemiebedingt im ersten Quartal 2021 noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen, aber wir konnten in den letzten Tagen steigende Anfragen im Leasing-Neugeschäft verzeichnen. Damit liegen wir sogar über dem Niveau der letzten Märztage des Geschäftsjahres 2020", kommentierte Antje Leminsky, Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG, das 1. Quartal 2021.

