07.04.2021 / 07:00



---------------------------------------------------------------------------

ACM Biosciences schliesst erste Finanzierungsrunde ab, um die Entwicklung seiner Polymersomen-Impfstoff-Plattform und eines COVID-19-Impfstoffs der zweiten Generation zu beschleunigen



- ACM Biosciences-Impfstoffe wurden erfolgreich gegen Coronaviren in der Tiermedizin entwickelt



- ACM Biosciences bietet eine flexible, skalierbare, einfach herzustellende und hochwirksame Impfstoffplattform



Basel, 7. April 2021 -ACM Biosciences AG, ein Schweizer Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Impfstoffen auf Polymersom-Basis spezialisiert hat, gab heute den Abschluss einer ersten Finanzierungsrunde bekannt, um ihre Plattform für Humanimpfstoffe und einen Covid-19-Impfstoff der zweiten Generation voranzutreiben. ACM Biosciences sicherte sich die weltweite Exklusivlizenz von ACM Biolabs Pte Ltd in Singapur für die proprietäre Polymersom-Plattform zur Entwicklung von Humanimpfstoffen gegen Infektionskrankheiten, einem führenden Unternehmen für Proteinimpfstoffe und neuartige Verabreichungsmethoden von Nanopartikeln in den Bereichen Onkologie und Tiermedizin.



Dr. Peter Moran, CEO von ACM Biosciences, kommentierte: "Angesichts der grossartigen Ergebnisse, die wir bisher mit unserer Technologie in der Tiermedizin erzielt haben, ist diese Finanzierung ein wichtiger Schritt in unserer Strategie und wird die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen, um sowohl den Impfstoffkandidaten COVID-19 in die klinische Entwicklung zu bringen als auch die mRNA-Studie zum Nachweis der Stabilität und Immunogenität durchzuführen."



Fokus auf schnelle, effiziente Entwicklung von klinischen Impfstoffkandidaten



Die proprietären künstlichen Zellmembranen (Artificial Cell Membranes, ACMs) basieren auf einer innovativen Nanotechnologie-Plattform, die nicht-immunogene Polymersome als Träger verwendet. Durch frühere Entwicklungen von ACM Biolabs in Singapur wurde gezeigt, dass die ACM-Polymersomen-Plattform einen sicheren und wirksamen Veterinärimpfstoff gegen die epidemische Schweinediarrhöe produziert, ein hochansteckendes und tödliches Coronavirus bei Schweinen, für das es keinen wirksamen kommerziellen Impfstoff gibt. In enger Zusammenarbeit haben die Unternehmen aus Singapur und der Schweiz einen proteinbasierten COVID-19-Impfstoff entwickelt, der in präklinischen Versuchen eine hervorragende Immunantwort zeigt. Nachdem die notwendigen finanziellen Mittel gesichert sind, wird ACM Biosciences nun die Entwicklung des COVID-19-Impfstoffkandidaten beschleunigen und mit der laufenden mRNA-Impfstoffstudie zum Nachweis der Stabilität und Immunogenität fortfahren.