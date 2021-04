---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung 7. April 2021



Medienmitteilung (PDF)



Zürich, 7. April 2021 - Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) konnte im Geschäftsjahr 2020 ein attraktives Portfolio an Wohnliegenschaften mit 517 Wohnungen und einem Marktwert von CHF 221.5 Millionen (1. Januar 2021) aufbauen. Seit der Erstemission im November 2019 wurde eine Anlagerendite von 8.3% erwirtschaftet.



* Erfolgreiches erstes Geschäftsjahr mit Akquisitionen von 22 Liegenschaften mit Wohnnutzung und einer kommerziell genutzten Liegenschaft



* Eine Wohnliegenschaft mit Eigentumsübertragung per 1. Januar 2021 zusätzlich übernommen



* Immobilienportfolio per 31.12.2020 bei CHF 204.3 Millionen; per 01.01.2021 bei CHF 221.5 Millionen



* Gesamtfondsvermögen per 31.12.2020 bei CHF 225.1 Millionen

* Soll Mietertrag p.a. von CHF 8.9 Millionen per 31.12.2020; per 01.01.2021 bei CHF 9.7 Millionen



* Anlagerendite von 8.3% für 2020



* Inventarwert pro Anteil bei CHF 108.31 per 31. Dezember 2020

* Ausschüttung von CHF 3.10 pro Anteil im April 2021

Details zum Jahresergebnis 2020

Der HSL Fund konnte im ersten verlängerten Geschäftsjahr 2020 (6. November 2019 bis 31. Dezember 2020) - trotz COVID-19-Pandemie - ein attraktives Wohnliegenschafts-Portfolio mit einem Marktwert per 31. Dezember 2020 von CHF 204.3 Millionen aufbauen. Mit Eigentumsübertragung einer zusätzlichen Liegenschaft am 1. Januar 2021 beläuft sich das Portfolio zum Jahresbeginn 2021 auf 517 Wohnungen und einen Wert von insgesamt CHF 221.5 Millionen. Der jährliche Soll Mietertrag der Bestandesliegenschaften liegt per 1. Januar 2021 bei CHF 9.7 Millionen (per 31.12.2020: CHF 8.9 Millionen).

Erfolgsrechnung Geschäftsjahr 2020

Die im Geschäftsjahr 2020 erwirtschafteten Mietzinseinnahmen beliefen sich auf CHF 4.6 Millionen. Der HSL Fund weist, berechnet auf den Soll Mieterträgen, einen Anteil von rund 90% aus Wohnnutzung und dazugehörenden Nebennutzungen auf und erzielt rund 9% aus Büro- und Verkaufsflächen. Durch diesen hohen Anteil an Wohnnutzung war das Portfolio hinsichtlich möglicher negativer Einflüsse der COVID-19-Pandemie äusserst resistent. So wurden im Geschäftsjahr 2020 keine COVID-19 bezogenen Ausfälle verzeichnet und es mussten auch keine Mietzinsreduktionen gewährt werden.