DDN beschleunigt den unternehmerischen Erfolg von KI-Initiativen mit NVIDIA DGX-Systemen

DDN A3I Storage beschleunigt KI-Empfehlungssysteme, Bildanalyse und natürliche Sprachverarbeitung mit einem um Faktor 46 höheren IOPS-Wert auf einer GPU-Infrastruktur

CHATSWORTH, Kalifornien, 7. April 2021 /PRNewswire/ -- Unternehmen setzen zunehmend auf Künstliche Intelligenz (KI) als leistungsstarken Business Enabler mit massivem potenziellen Nutzen. Allerdings zeigen Untersuchungen, dass ganze neun von zehn KI-Initiativen an der komplexen Architektur und an der mangelnden Optimierung von KI-Implementierungen scheitern. Es gelingt daher nicht, Prototypen in die Produktion zu überführen.1 DDN, der weltweit führende Anbieter von KI- und Multi-Cloud-Datenmanagement-Lösungen, bietet seinen Kunden jetzt KI-Speichersysteme an, mit denen sich Künstliche Intelligenz erfolgreich in die IT-Infrastrukturen von Unternehmen integrierten lässt. Die Systeme sind leistungsstark, einfach zu implementieren, kostengünstig und für den Produktionsbetrieb geeignet. Die A3ITM-Lösungen (Accelerated, Any-Scale AI) von DDN zeichnen sich durch unübertroffene Leistung und vollständige Kontrolle über KI-Workflows jeder Größenordnung aus.