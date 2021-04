HSL Fund baut im Geschäftsjahr 2020 attraktives Wohnliegenschafts-Portfolio mit über 500 Wohnungen auf

Details zum Jahresergebnis 2020

Der HSL Fund konnte im ersten verlängerten Geschäftsjahr 2020 (6. November 2019 bis 31. Dezember 2020) - trotz COVID-19-Pandemie - ein attraktives Wohnliegenschafts-Portfolio mit einem Marktwert per 31. Dezember 2020 von CHF 204.3 Millionen aufbauen. Mit Eigentumsübertragung einer zusätzlichen Liegenschaft am 1. Januar 2021 beläuft sich das Portfolio zum Jahresbeginn 2021 auf 517 Wohnungen und einen Wert von insgesamt CHF 221.5 Millionen. Der jährliche Soll Mietertrag der Bestandesliegenschaften liegt per 1. Januar 2021 bei CHF 9.7 Millionen (per 31.12.2020: CHF 8.9 Millionen).

