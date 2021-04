Noram schließt Vermessung des Projektgebiets Zeus per Drohne ab und veröffentlicht Unternehmens-Update

Vancouver, British Columbia, Kanada – 7. April 2021 – Noram Ventures Inc. (“Noram” oder das “Unternehmen”) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) gibt bekannt, dass es eine Vermessung des Projektgebiets Zeus per Drohne beendet hat. Die Vermessung wurde von Strix Imaging: Aerial Mapping and Imaging Services durchgeführt. Strix Imaging ist ein Unternehmen für Luftbildfotografie und Kartierung mit Sitz im Douglas County, Nevada. Strix verwendet Starrflügler-Drohnen, um für die Industrie topographische Karten mit hoher Genauigkeit, Orthofotos, vollständige planimetrische und volumetrische Katen und Veränderungsdetektion bereitzustellen. Durch die Nutzung unbemannter Luftkartierungstechnologie kann Strix seine Luftkartierungsleistungen für die Kunden im Vergleich zu traditionellen Methoden mit bemannter Luftkartierung deutlich günstiger anbieten. Strix verlässt sich bei der Kartierung mittels Drohne auf größere Starrflügler-Systeme, weil sie viel effizienter als Quadrocopter ein viel größeres Gebiet abdecken können.