Musk Metals erwirbt die Lithiumkonzessionen Pakeagama im Pegmatitfeld der „Electric Avenue” im Nordwesten von Ontario

7. APRIL 2021, VANCOUVER, BC – Musk Metals Corp. („Musk Metals” oder das „Unternehmen”) (CSE: MUSK) (OTC: EMSKF) (FWB: 1I3) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung von 100 % an den Lithiumkonzessionen Pakeagama im Pegmatitfeld der „Electric Avenue” im Nordwesten von Ontario abgeschlossen hat. Das Konzessionsgebiet besteht aus vier aneinander angrenzenden Konzessionen mit einer Fläche von ca. 1.490 Hektar. Das Konzessionsgebiet Pakeagama von Musk grenzt an die Konzessionsgruppe von Frontier Lithium („FL”: TSX.V) an und liegt nur 3 km südlich von den Lithiumlagerstätten „PAK” und „SPARK” entfernt (siehe Abbildung 1).

Die nahe gelegene Lithiumlagerstätte PAK enthält eine der Hartgestein-Lithiumressourcen mit dem höchsten Erzgehalt und der größten Tonnage in ganz Nordamerika in Form eines seltenen eisenarmen Spodumens. Die Lagerstätte PAK hat eine Mineralreserve in den Kategorien Nachgewiesen und Wahrscheinlich von 5,77 Mio. t mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,06 % Li2O und enthält eine seltenes Spodumen in technischer Qualität/Keramikqualität mit niedrigem Eisengehalt (unter 0,1 % Fe2O3). Die Lagerstätte Spark, die sich 2,5 km nordwestlich von PAK befindet, erhielt die Auszeichnung „Entdeckung des Jahres 2019”. Die Lagerstätte Spark hat eine Mineralressourcenschätzung von 3,2 Mio. t mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,59 % Li2O (angedeutet) und 12,2 Mio. t mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,36 % Li2O (vermutet). Frontier Lithium hat vor kurzem eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsberechnung abgeschlossen, in der Einnahmen von $ 8,52 Milliarden über eine gesamte Projektlaufzeit von 26 Jahren berechnet wurden und eine Chemieanlage mit einer Produktion von 23.174 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat (LiOH-H2O) pro Jahr angesetzt wurde (Siehe FL: TSX.V-Pressemitteilung vom 16. Februar 2021).

Abbildung 1. Nähe der Konzessionen von Musk Metals zu den Lithiumlagerstätten PAK und Spark von Frontier Lithium





Nader Vatanchi, der CEO und ein Director von Musk Metals, erklärte dazu wie folgt: „Das zweite von Musk erworbene Lithiumprojekt liegt in der Nähe einer der höchstgradigen Hartgestein-Lithiumressourcen Nordamerikas in der Electric Avenue von Ontario. Musk Metals ist weiter dabei, sein Portfolio mit äußerst vielversprechenden Explorationsprojekten zu erweitern, in diesem Fall mit der Lithiumlagerstätte „Pakeagama”; damit setzt das Unternehmen seine Maximierung des Shareholder-Value durch Teilhabe an den revolutionären Entwicklungen im Batteriensektor fort.”