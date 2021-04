Deutsche Anleihen im frühen Handel kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch wenig bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,04 Prozent auf 171,76 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,33 Prozent.

Im weiteren Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten aus der Eurozone in den Mittelpunkt des Interesses rücken und für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen am Vormittag Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen.

Am Abend richtet sich der Fokus auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Das Protokoll dürfte aus Sicht der Dekabank etwa daraufhin analysiert werden, ob der Markt die Erwartungen für die Zinswende der Fed nach vorne verlagern muss./jkr/jha/