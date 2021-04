Reliq Health Technologies, Inc. schließt neuen Vertrag mit orthopädischer Praxis in Texas

„Im Zuge der erfolgreichen Impfkampagne in den Vereinigten Staaten freut es uns zu sehen, dass unsere Kunden mit der Aufnahme der Patienten in unser System zügig vorankommen“, meint Dr. Lisa Crossley, CEO von Reliq Health Technologies, Inc. „Jetzt, wo sich die Kliniker in den USA wieder auf die proaktive Patientenversorgung konzentrieren können, verzeichnen wir eine enorme Nachfrage neuer Kunden nach dem Einsatz unserer bestehenden Lösungen sowie Anfragen bezüglich neuer Funktionen. Daher freuen wir uns sehr, unser neuestes iUGO Care-Modul vorstellen zu können. Es wurde als Hilfestellung für Orthopäden entwickelt, die sowohl ihre chronischen Patienten (wie etwa jene mit rheumatoider Arthritis, Arthrose, Osteoporose, etc.) als auch ihre postoperativen Patienten im Rahmen der häuslichen Pflege überwachen möchten. Nach Angaben des CDC gibt es alleine in Texas über 5,7 Millionen Arthritis-Patienten, die für Reliq als Zielgruppe ein großes und wachstumsstarkes Marktsegment darstellen. Der Einsatz der iUGO Care-Plattform zur Bereitstellung von Diensten wie dem Remote Patient Monitoring (RPM), Chronic Care Management (CCM), Principal Care Management (PCM) und Behavioural Health Integration (BHI) für chronische Orthopädiepatienten kann dazu beitragen, die Medikamentenadhärenz zu verbessern, die Compliance in Bezug auf vom Arzt verordnete physiotherapeutische Übungen zu erhöhen und die bei chronischen Schmerzpatienten häufig auftretenden Depressionen und Angstzustände zu reduzieren, wodurch deren Lebensqualität deutlich erhöht wird.“

