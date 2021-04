Vancouver, B.C., Kanada (7. April 2021) Kingman Minerals Ltd. (“Kingman” oder das “Unternehmen”) (TSX.V: KGS, FWB: 47A1) gibt bekannt, dass das Bohrloch MH-03 mit einer Gesamttiefe von 457 Fuß (139,2 m) abgeschlossen wurde. Es wurde in einem Winkel von -60 Grad bis horizontal niedergebracht. Es enthielt zwei unglaublich bedeutsame mineralisierte Abschnitte, die neben sowie auf beiden Seiten des Rhyolit-Gangs lagen, wie es auch in historischen Berichten beschrieben wurde.