Wichtige Maßnahmen der Essence Group zur Sicherung der Lieferketten hilft Geschäftspartnern während der gesamten COVID-19 Lockdown-Phase einen kontinuierlichen Kundenservice zu gewährleisten

HERZLIYA, Israel, 7. April 2021 /PRNewswire/ -- Essence Group , ein führender Anbieter von IoT-Lösungen für die globalen Sicherheits- und Pflegemärkte, hat heute Details zu seiner proaktiven Maßnahme bekannt gegeben. Damit wurde die durch COVID-19 verursachte Unterbrechung der globalen Lieferkette aufgefangen und die kontinuierliche Lieferung seiner komplexen Mehrkomponentenprodukte an den wichtigsten Partner, Verisure, einen führenden Anbieter von professionell überwachten Sicherheitslösungen, sichergestellt.

Die bekannten Auswirkungen von COVID-19 auf die globalen Lieferketten - wie höherer+ Versandkosten, geringere Verfügbarkeit von Schiffscontainern, gesundheitliche Probleme für die Mitarbeiter und die Schließung von Grenzen durch nationale Abriegelungen - stellten eine existenzielle Herausforderung für Unternehmen dar, die auf eine Just-in-Time-Lieferung von Komponenten angewiesen sind.

In normalen Zeiten arbeitet die Lieferkettenlogistik in der Regel mit einem Zeitrahmen von acht Monaten für die Lieferung kritischer Komponenten. Dank ihrer proaktiven Maßnahme zur Ausfallsicherheit, einer detaillierten Business-Continuity-Planung und der Nutzung von Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen konnte die Essence Group bis zum Ende des ersten Quartals 2020 die meisten Störungen in der Lieferkette erfolgreich abmildern und Kundenaufträge wie erwartet erfüllen.

Hagai Enoch, Chief Operating Officer der Essence Group, sagte: „Als die Welt begann, sich mit COVID-19 herumzuschlagen, haben wir uns unseren Business Continuity Plan angesehen und erkannt, dass wir schnell handeln mussten. Es wäre für uns undenkbar gewesen, dass wir unsere Kunden, die sich auf eine pünktliche Lieferung verlassen, möglicherweise nicht beliefern könnten."

Bereits Mitte Januar 2020, als die Nachricht von der sich abzeichnenden Pandemie gerade erst die weltweiten Nachrichtenkanäle erreichte, mobilisierte Essence seine Business-Continuity-Reaktion, um sich auf die sich abzeichnenden Probleme auszurichten und Notfallmaßnahmen für den Fall weiterer Störungen zu implementieren. Im Mittelpunkt der Strategie der Essence Group stand die Nutzung bestehender Beziehungen zu Komponentenlieferanten und Herstellern, um Ressourcen gemeinsam zu nutzen und so optimale Lösungen für die Kunden zu liefern. Durch die drastische Erhöhung des Auftragsvolumens und die Bildung eines ausreichenden Lagerbestands sowie den Einsatz von Lufttransporten anstelle von Schiffen konnte Essence strategische Partner wie Verisure weiter mit den erforderlichen kritischen Komponenten zur Erfüllung ihrer kommerziellen Verpflichtungen beliefern.