Der Online-Kreditmarktplatz FinanZero beschafft sich in einer neuen, von schwedischen Investoren angeführten Runde 7 Millionen US-Dollar für die weitere Expansion in Brasilien

SÃO PAULO, 7. April 2021 /PRNewswire/ -- FinanZero , Brasiliens führender Online-Kreditmarktplatz, gibt heute den Abschluss einer vierten Finanzierungsrunde mit 7 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von den schwedischen Investoren VEF, Dunross & Co und Atlant Fonder geleitet, allesamt frühere Investoren des Unternehmens. Die Mittel werden in erster Linie für Marketing, Produktentwicklung und die Einstellung neuer Mitarbeiter verwendet.

Dank seines transparenten Wertversprechens ermöglicht es FinanZero Verbrauchern, den für sie am besten geeigneten Kredit zu finden, indem sie zahlreiche Angebote aus einem Netzwerk von 50 Kreditgebern in einer einzigen Suche vergleichen können. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Verbraucherkrediten im Zuge der Covid-19-Pandemie ist das Volumen der Kreditanträge bei FinanZero in den letzten Monaten exponentiell gestiegen, womit FinanZero nun der führende Online-Kreditmarktplatz in Brasilien geworden ist.