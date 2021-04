Audius: Exzellente Zahlen

Nach Darstellung von SMC-Research habe die audius SE die Erwartungen für das vierte Quartal deutlich übertroffen. SMC-Analyst Adam Jakubowski geht aufgrund der überzeugenden Zahlen von einer Fortsetzung des Wachstumskurses aus und sieht hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Nachdem audius bereits in den Zwischenberichten mit einer starken Widerstandsfähigkeit gegen die Auswirkungen der Corona-Krise habe überzeugen können, habe laut SMC-Research das vierte Quartal exzellente Zahlen mit einer fast zweistelligen EBITDA-Marge gebracht. Auch wenn das Management auf den außergewöhnlich reibungslosen Verlauf des vierten Quartals sowie auf die unterjährigen Schwankungen der Ergebnisse verweise, deuteten die Zahlen doch das Potenzial des vergrößerten Unternehmens an, so die Analysten.