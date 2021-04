Offentliggørelse af prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest Nachrichtenquelle: globenewswire | 07.04.2021, 09:00 | 42 | 0 | 0 07.04.2021, 09:00 | Med virkning fra den 7. april 2021 offentliggøres prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest. Prospektet er opdateret med genberegnede emissionstillæg, indløsningsfradrag og ÅOP for en række afdelinger som anført nedenfor. Endvidere er afsnit 4. "Bæredygtighedsrelaterede informationer" og afsnit 9. "Skat og Udbytte" opdateret. Emissionstillæg ISIN Navn Tidligere emissionstillæg Emissionstillæg pr. d. 07.04.2021 DK0060075893 Nordea Invest Basis 4 KL 0,15% 0,10% DK0061139748 Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 1 0,30% 0,25% DK0016306798 Nordea Invest European High Yield Bonds KL 0,70% 0,60% DK0010265503 Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 0,10% 0,15% DK0016254899 Nordea Invest Højrentelande KL 0,55% 0,45% DK0015974695 Nordea Invest Nordic Small Cap KL 0,30% 0,25% DK0060095735 Nordea Invest Nordic Stars KL 0,20% 0,15% DK0060353886 Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 0,50% 0,45% Indløsningsfradrag ISIN Navn Tidligere Indløsningsfradrag Indløsningsfradrag pr. d. 07.04.2021 DK0010265503 Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 0,10% 0,15% DK0015974695 Nordea Invest Nordic Small Cap KL 0,30% 0,25% DK0060095735 Nordea Invest Nordic Stars KL 0,20% 0,15% ÅOP ISIN Navn Tidligere ÅOP ÅOP pr. d. 07.04.2021 DK0061139748 Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 1 0,84% 0,83% DK0016306798 Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1,19% 1,17%



DK0010265503 Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 1,55% 1,56% DK0016254899 Nordea Invest Højrentelande KL 1,23% 1,21% DK0015974695 Nordea Invest Nordic Small Cap KL 1,54% 1,52% DK0060095735 Nordea Invest Nordic Stars KL 1,47% 1,46% DK0060353886 Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1,07% 1,06%

Prospekt og Central Investorinformation kan downloades på www.nordeainvest.dk

Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland Tom Holflod

Senior Product Manager

NI aktier/- jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Wertpapier

NI aktier/-





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer