Von 3,3 auf 4,7 Mio. Unzen Gold springt die Ressource von Nova Minerals' Korbel Main-Lagerstätte.

Wie das Unternehmen betont, handelt es sich aber selbst dabei nur um eine Momentaufnahme, da die Vererzung, die an der Oberfläche beginnt, in die Tiefe und entlang des Streichens „weit offen“ bleibe.

Im Detail liegt die geschlussfolgerte Ressource nun bei 518 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,3 g/t Gold und damit 4,7 Mio. enthaltenen Unzen des gelben Metalls. Der Cut-off liegt bei 0,15 g/t Gold. Vergangenen Oktober hatte das Unternehmen eine „Übergangsressource“ von 3,3 Mio. Unzen Gold ausgewiesen.

Laut Nova Minerals umfasst die heute gemeldete Ressourcenschätzung 30.000 Meter an Bohrungen, darunter 48 Diamantkernbohrungen, die 2020 fertiggestellt wurden. Allerdings, betonte man, enthält die neue Ressource keine Daten aus den Gebieten Korbel Block C, Korbel Block D, You Beauty, Isabella, Sweet Jenny oder anderen isolierten Vorkommen im Prospektionsgebiet RPM.

Nova-CEO Christopher Gerteisen wies darauf hin, dass die Korbel Main-Ressource seit 2019 erheblich gewachsen sei. Die Bohrungen des vergangenen Jahres hätten die ursprüngliche Ressourcenschätzung um mehr als 2 Mio. Unzen erweitert und seien damit als großer Erfolg zu werten. Darüber hinaus, so Gerteisen weiter, bleibe die Lagerstätte sowohl entlang des Streichens als auch in die Tiefe offen.

Konservative Herangehensweise

Laut dem Nova Minerals-CEO sei man bei der neuen Ressourcenschätzung in vielerlei Hinsicht extrem konservativ vorgegangen, wozu auch gehöre, dass man Korbel Main weiterhin als geschlussfolgerte Ressource einstufe. Wie Gerteisen erklärte, liege das daran, dass sich die Korbel-Lagerstätte als „so umfangreich“ erwiesen habe, dass es zusätzliche Bestimmungsbohrungen benötige, um die Ressource in die höhere Kategorie angezeigt zu überführen.

Nova Minerals treibt bereits verschiedene Studien zu Korbel voran und hat unter anderem untersucht, welche Vorteile eine Erzsortierung bringen könnte. Und laut dem CEO haben die bisherigen Tests „herausragende“ Ergebnisse erbracht. Sie würden zeigen, dass „großes Potenzial“ bestehe, die Verarbeitungskosten zu senken und die Minenproduktion auf Korbel Main zu steigern.

Zuletzt konnte eine 588 Kilogramm schwere Probe durch Sortierung mehr als zehnfach erhöht werden. Sprich, so Gerteisen weiter, es könne eine substanzielle Steigerung der Goldgehalte erreicht werden. Damit könne man „erhebliche“ Werte schaffen. Sowohl diese und andere technischen Studien als auch die Exploration füttern dem Unternehmen zufolge die bereits fortgeschrittene Scoping-Studie zu Korbel Main.

Natürlich liegt der Fokus des Unternehmens weiterhin auf Korbel Main, doch untersucht man auch weitere Zielgebiete, darunter Cathedral und RPM. RPM will Nova noch dieses Quartal erbohren und dann noch 2021 eine Ressource dazu vorlegen.

