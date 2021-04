Silver Viper stellt Aktionären Update hinsichtlich Projekt La Virginia bereit

Hinsichtlich des Abschlusses des ersten Quartals 2021 und des Rückblicks auf die letzten Monate sind wir mit der Position des Unternehmens sehr zufrieden. Unsere geologischen Crews arbeiten dank umfassender Sicherheitsprotokolle, die nunmehr Routine für das Leben im Lager sind, reibungslos und sicher vor Ort. Gemeinsam mit unserem Bohrvertragspartner haben wir ein gesundes Arbeitsumfeld für unser wertvollstes Aktivum geschaffen – unsere Mitarbeiter. Kürzlich ist unser Team in ein neues Bürogebäude gezogen, das vor Ort errichtet wurde – eine erhebliche Verbesserung gegenüber den Zelten, die seit Ende 2018 auch als Büro- und Schlafräume fungiert hatten.

Heute erweitern die Feldarbeiten bei La Virginia weiterhin das Verständnis entlang der bekannten mineralisierten Abschnitte und natürlich tragen auch die Diamantbohrungen kontinuierlich zum Verständnis der mineralisierten Zonen bei, die in der Entdeckungszone El Rubi identifiziert wurden.

Wie Sie wissen, sind die Bohrerfolge bei El Rubi in den vergangenen sechs Monaten ein Grund zum Feiern. In den vergangenen Monaten wurde eine Reihe von mineralisierten Intervallen von El Rubi gemeldet – nicht zuletzt die äußerst aufregende hochgradige Zone von Bohrloch LV21-289 mit einem besten Abschnitt von 19,30 Metern mit durchschnittlich 363 Gramm Silber und 21,2 Gramm Gold pro Tonne. Dieser Abschnitt spiegelt die Brekzie El Rubi wider, eine in Richtung Nordwesten verlaufende, silber- und goldhaltige Verwerfungszone, die die östliche Grenze der Mineralisierung bei El Rubi darstellt. Vor dem hochgradigen Abschnitt wurde im selben Bohrloch auch eine breite Mineralisierungszone mit durchschnittlich 18 Gramm Silber und 0,69 Gramm Gold pro Tonne auf einer Bohrlochlänge von 130 Metern entdeckt. Siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. März 2021. Diese Mineralisierungsart wurde in angrenzenden Abschnitten weiter nördlich beobachtet und ist vermutlich eine Erweiterung der „Western Zone“, einem breiten Gebiet mit disseminierter Mineralisierung, das den Block des Liegenden der Struktur El Rubi besetzt.