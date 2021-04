Biomax Informatics präsentiert AILANI 2.0 für noch intelligentere Antworten

Mit der neuen AILANI Enterprise-Lösung bietet Biomax den Kunden zudem die Möglichkeit, eigene Daten – strukturiert und unstrukturiert - in das System zu integrieren und die semantische Suchfunktion mittels AI-Algorithmen auf diese Datenmenge auszuweiten und diese mit den öffentlichen Daten zu vergleichen. Um die Akzeptanz bei den Mitarbeitern zu erhöhen und die Integration in die Systemlandschaft zu optimieren, kann das Portal an das Corporate Design des Unternehmens einfach und schnell angepasst werden. Eine optionale Gruppenfunktion (Persona) ermöglicht den schnellen Austausch von Daten und Antworten innerhalb des Teams. Neue Ideen und neues Wissen können damit schneller generiert und geteilt werden. Die Zeit für die Produktentwicklung wird deutlich verkürzt, Entscheidungen werden schneller und besser getroffen und Wettbewerbsvorteile können erzielt werden.

Biomax Informatics gibt die Veröffentlichung der Version 2.0 von AILANI bekannt. Mit AILANI 2.0 erscheint die semantische Suchmaschine von Biomax Informatics in einem noch moderneren und anwenderfreundlicheren Look. Über das neue AILANI Cloud Interface können Anwender schnell und kostengünstig zahlreiche öffentliche wissenschaftliche Volltext-Dokumente, Newsfeeds, klinische Studien und COVID-19 relevante Patente durchsuchen und erhalten neben der Keyword-Suche intelligente Antworten zu ihrer Fragestellung. Gegenüber der ersten Version von AILANI profitieren die Anwender der AILANI Cloud von einem Dokument Tagging System für kollaborative Zwecke, sowie von der Einführung von „Personas“, die ein unterschiedliches Nutzungserlebnis für differenzierte Anwender-Gruppen ermöglicht.

„Die Erfahrungen und das Feedback unserer Kunden im vergangenen Jahr, haben uns gezeigt, dass wir mit AILANI einen wertvollen Beitrag für eine erfolgreiche Forschung und Produktentwicklung im Life Science Sektor leisten können,“ kommentiert Dr. Sascha Losko, Director Product Management. „Mit AILANI 2.0 und unserem neuen Preismodell sind wir darüber hinaus in der Lage, Unternehmen jeder Größenordnung einen optimalen Zugang zu unserer Software zu ermöglichen.“

Mit AILANI for COVID-19 hat Biomax Informatics bereits im Frühjahr 2020 einen freien Zugang zu AILANI bereitgestellt. Unter https://ailani.ai können Interessenten AILANI kostenlos testen und Antworten auf spezifische Fragestellungen zu COVID-19 erhalten.

Kostenloses Webinar zu AILANI 2.0

Am 29. April 2021 bietet Biomax um 15:00 Uhr ein kostenloses Webinar zu AILANI 2.0 an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.biomax.com/webinar oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Die Experten von Biomax freuen sich bereits darauf, den Teilnehmern einen detaillierten Einblick in AILANI 2.0 zu gewähren.

Über Biomax Informatics:

Biomax Informatics bietet Softwarelösungen für eine bessere Entscheidungsfindung und ein optimales Wissensmanagement in der Life Science Industrie. Mithilfe der Software sind die Kunden in der Lage, einen Mehrwert zu schaffen, indem sie Informationen aus eigenen und öffentlichen Ressourcen integrieren und dadurch einen wissensbasierten Ansatz für die Entwicklung innovativer Life-Science-Produkte erreichen. Zu den weltweiten Kunden von Biomax gehören Kliniken, Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die in den Bereichen Wirkstoffforschung, Diagnostik, Feinchemie, Lebensmittel- und Pflanzenproduktion erfolgreich sind. Das 1997 gegründete Unternehmen mit derzeit 45 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München. Weitere Informationen finden Sie unter www.biomax.com.

