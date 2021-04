Kann die mit einem Kursziel von 20 Euro zum Kauf empfohlene Deutsche Telekom-Aktie in den nächsten Wochen zumindest auf zumindest 17,50 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Nach einer seit Anfang November 2020 bis Anfang März 2021 andauernden Seitwärtsbewegung im Bereich von 15 Euro, verließ die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) die Handelsspanne und setzte dann zu einem Höhenflug an, der am 30.3.21 bei einem Mehrjahreshoch bei 17,36 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Nach dem Dividendenabschlag von 0,60 Euro vom 6.4.21 notierte die Aktie im frühen Handel des 7.4.21 im Vergleich zum Vortag mit einem halben Prozent im Plus.

Für risikobereite Anleger, die der T-Aktie zutrauen, den Dividendenabschlag bald wieder aufzuholen und der in der neuesten Analyse von Jefferies & Company mit einem Kursziel 20 Euro zum Kauf empfohlenen Aktien in Kürze einen Kursanstieg auf zumindest 17,50 Euro prognostizieren, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.