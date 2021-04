Was passiert heute früh an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die innere Stärke des DAX, wir schauen auf die Prognose von APPLIED MATERIALS und ILLUMINA und wir beleuchten eine Initiative von PLUG POWER. Außerdem im Fokus: BYD mit einem Kurssprung.

Die US-Märkte startete gestern mit Rückenwind in den Handel. Im Tagesverlauf erlahmte aber die Dynamik und alle Segmente beendeten die Sitzung mit moderaten Abschlägen. Zwischen 0,1 und 0,3 % ging es mit den Indizes südwärts. Der DAX bleibt davon weiter unbeeindruckt. Trotz schwacher Vorgaben von der Wall Street und aus China startet das deutsche Börsenbarometer unverändert in den frühen Handel. Indikativ sind auch die weiter anziehenden Umsätze. Mit 3,8 Mrd. Euro lagen sie auch gestern wieder über dem Durchschnitt. Die Nachfrage ist größer als am deutschen Markt sonst üblich. Das ist Ausdruck der inneren Stärke, die den DAX seit ein paar Wochen von den anderen Indizes abhebt.