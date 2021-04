---------------------------------------------------------------------------

Gilching, 7. April 2021 - Mynaric (Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y, ISIN: DE000A0JCY11), hat seinen Jahresbericht 2020 veröffentlicht. Darin geht das Unternehmen detailliert auf die kommerziellen und produktbezogenen Fortschritte im Berichtszeitraum ein und hebt einige der wichtigsten Meilensteine hervor, die 2020 erreicht wurden. Dazu zählen:

- Ausrichtung von Mynarics Positionierung an den Sicherheitsinteressen seiner Kernmärkte - Anerkennung der strategischen Bedeutung der Laserkommunikation für Nationalstaaten und Eröffnung signifikanter Umsatzmöglichkeiten mit Regierungen von NATO- und Partnerstaaten.

- Erfolgreiche Positionierung von Mynaric-Produkten in wichtigen US-Regierungsprogrammen - ein entscheidender Meilenstein angesichts der katalytischen Rolle, die US-Regierungsprogramme für die Luft- und Raumfahrtindustrie spielen.



- Vergrößerung der Belegschaft auf rund 200 Mitarbeiter - nach Mynarics Kenntnis die größte Konzentration von Experten für

Laserkommunikationssysteme weltweit.



- Aufnahme einer zusätzlichen Wachstumsfinanzierung in Höhe von EUR 70 Mio. - zur Unterstützung der Umsetzung der Geschäftsplanung.

- Vergrößerung der weltweiten Betriebsfläche auf mehr als 7.000 qm - dies umfasst auch Einrichtungen für den Aufbau erheblicher zusätzlicher Produktionskapazitäten zur Herstellung von Laserkommunikationsprodukten im großen Maßstab.



- Einstellung neuer hochkarätiger Mitarbeiter aus der Luft- und Raumfahrtbranche - mit Expertenwissen über die Erschließung des Marktes und einem weitreichenden Netzwerk zur Nutzung dieser Kenntnisse.

- Expansion in die USA mit Niederlassungen in Los Angeles und Washington D.C. und einer wachsenden US-Belegschaft, insbesondere im Bereich Vertrieb und Kundenservice.



Im Jahr 2020 erzielte Mynaric eine Gesamtleistung von EUR 9,4 Mio. (2019: EUR 7,9 Mio.), hauptsächlich durch weitere Arbeiten an der Produktentwicklung, welche aktiviert wurden. Der Umsatz stieg um 53 % auf EUR 0,7 Mio. (2019: EUR 0,4 Mio.), was in erster Linie auf die Auslieferung der ersten HAWK AIR-Terminals an einen wichtigen US-Kunden zurückzuführen ist, mit welchem Mynaric zusammenarbeitet um seine Produkte in den US-Regierungsmarkt einzuführen. Die ursprünglich für 2020 geplante Lieferung von CONDOR-Terminals ist aufgrund des Rückzugs von Mynaric aus dem chinesischen Markt nicht erfolgt.