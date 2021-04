NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Shell B nach Signalen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der avisierte Cashflow sei enttäuschend, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Mittwoch. An der Einschätzung für das Gesamtjahr ändere sich jedoch im Wesentlichen nichts./ag/la

