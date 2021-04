Mynaric veröffentlicht Jahresbericht 2020 und berichtet über die wichtigsten Highlights

- Ausrichtung von Mynarics Positionierung an den Sicherheitsinteressen seiner Kernmärkte - Anerkennung der strategischen Bedeutung der Laserkommunikation für Nationalstaaten und Eröffnung signifikanter Umsatzmöglichkeiten mit Regierungen von NATO- und Partnerstaaten.

- Erfolgreiche Positionierung von Mynaric-Produkten in wichtigen US-Regierungsprogrammen - ein entscheidender Meilenstein angesichts der katalytischen Rolle, die US-Regierungsprogramme für die Luft- und Raumfahrtindustrie spielen.

- Vergrößerung der Belegschaft auf rund 200 Mitarbeiter - nach Mynarics Kenntnis die größte Konzentration von Experten für Laserkommunikationssysteme weltweit.

- Aufnahme einer zusätzlichen Wachstumsfinanzierung in Höhe von EUR 70 Mio. - zur Unterstützung der Umsetzung der Geschäftsplanung.

- Vergrößerung der weltweiten Betriebsfläche auf mehr als 7.000 qm - dies umfasst auch Einrichtungen für den Aufbau erheblicher zusätzlicher Produktionskapazitäten zur Herstellung von Laserkommunikationsprodukten im großen Maßstab.

- Einstellung neuer hochkarätiger Mitarbeiter aus der Luft- und Raumfahrtbranche - mit Expertenwissen über die Erschließung des Marktes und einem weitreichenden Netzwerk zur Nutzung dieser Kenntnisse.

- Expansion in die USA mit Niederlassungen in Los Angeles und Washington D.C. und einer wachsenden US-Belegschaft, insbesondere im Bereich Vertrieb und Kundenservice.

Im Jahr 2020 erzielte Mynaric eine Gesamtleistung von EUR 9,4 Mio. (2019: EUR 7,9 Mio.), hauptsächlich durch weitere Arbeiten an der Produktentwicklung, welche aktiviert wurden. Der Umsatz stieg um 53 % auf EUR 0,7 Mio. (2019: EUR 0,4 Mio.), was in erster Linie auf die Auslieferung der ersten HAWK AIR-Terminals an einen wichtigen US-Kunden zurückzuführen ist, mit welchem Mynaric zusammenarbeitet um seine Produkte in den US-Regierungsmarkt einzuführen. Die ursprünglich für 2020 geplante Lieferung von CONDOR-Terminals ist aufgrund des Rückzugs von Mynaric aus dem chinesischen Markt nicht erfolgt.