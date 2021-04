hkp/// group nimmt Nina Grochowitzki, Dr. Pia Lünstroth und David Voggeser in die Partnerschaft auf

Frankfurt, 7. April 2021 . Mit Nina Grochowitzki, Dr. Pia Lünstroth und David Voggeser nimmt die hkp/// group drei neue Mitglieder in den Partner-Kreis und die Geschäftsleitung auf. Alle drei BeraterInnen für Corporate Governance, Board Services bzw. Vorstands- und Top-Managementvergütung sind seit Gründung der Unternehmensberatung im Jahr 2011 an Bord.

"Nina Grochowitzki, Dr. Pia Lünstroth und David Voggeser haben die gesamte bisherige Unternehmensentwicklung miterlebt und geprägt. Sie haben sich im Markt und in ihren Themen hoch reputiert verankert. Wir begrüßen sie herzlich im Kreis der Eigentümer und der Geschäftsleitung", erklärt hkp/// group Managing Partner Michael H. Kramarsch. Er sieht die jüngsten Beförderungen als Musterbeispiel für die konsequente Nutzung von Entwicklungsangeboten innerhalb der Beratung. "Wir bieten jungen Menschen attraktive Karrieremöglichkeiten und freuen uns natürlich umso mehr, wenn die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen angenommen und gemeistert werden. Mit unserem Anteil an weiblichen Partnern und Geschäftsleitungsmitgliedern dürften wir ein Alleinstellungsmerkmal unter den Unternehmensberatungen haben."

Mit der jüngsten Ernennung umfasst die hkp/// group Geschäftsleitung insgesamt 20 Partner, davon 16 Beratungspartner in Deutschland. Der Frauenanteil beläuft sich davon auf ca. 43%.



Nina Grochowitzki, Dr. Pia Lünstroth und David Voggeser wurden in den Partner-Kreis der hkp/// group berufen.



Nina Grochowitzki ist seit Gründung im Jahr 2011 für die hkp/// group tätig. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Corporate Governance, Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung. Die Expertise der Wirtschaftsmathematikerin liegt zudem in der Bewertung und Ausgestaltung von Long-term Incentives und der betrieblichen Altersversorgung. Neben ihren Beratungsmandaten unterstützt Nina Grochowitzki vielfältige Projekte und Aktivitäten zur Etablierung und Wahrung guter Corporate Governance und wirkte u.a. an der Erarbeitung von Ausweisstandards in der Vergütungsberichterstattung und den Leitlinien für eine nachhaltige Vorstandsvergütung mit. Nina Grochowitzki ist Autorin zahlreicher Studien und redaktioneller Beiträge für Fachpublikationen.

Dr. Pia Lünstroth wechselte im Anschluss an ihre Promotion in Personalökonomik im Jahre 2011 zur hkp/// group. Hier begleitet sie Projekte im Bereich Vergütung von Vorständen, Top Executives und Aufsichtsräten. Neben Angemessenheitsprüfungen und Benchmarking arbeitet sie an Projekten zur Bewertung und Ausgestaltung der variablen Vergütungssysteme (Short und Long Term Incentives) sowie der betrieblichen Altersversorgung. Auch die Ausgestaltung des Performance Managements mit seinen Konsequenzen für Vergütung und Talent Management ist Teil ihrer Beratungstätigkeit. Zudem berät sie im Rahmen eines Börsengangs und den damit einhergehenden spezifischen Herausforderungen.

David Voggeser ist seit Anfang 2011 für die hkp/// group tätig und berät u.a. Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Maschinenbau zu Aspekten des Vergütungsdesigns und der Kalibrierung variabler Vergütungselemente sowie Finanzinstitute bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen an die Vergütung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Top Executive Vergütung, insbesondere mit Blick auf variable Vergütungssysteme und externe Vergütungsvergleiche. David Voggeser ist gefragter Referent auf Fachveranstaltungen und leitender Autor zahlreicher Studien, u.a. des Global Equity Insight Survey, der weltweit umfassendsten Studie zum Thema aktienbasierte Vergütung und Mitarbeiterbeteiligung.

