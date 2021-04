BMW kratzt an 90 EUR

Nachdem der seit Anfang 2018 bestehende Abwärtstrend Mitte letzten Jahres unter hoher Volatilität überwunden werden konnte, erfolgte ein reguläres Kaufsignal mit ersten Zielen um 66,50 Euro. Diese Hürde konnte bereits Ende abgelaufenen Jahres überwunden werden und katapultierte BMW geradewegs an die nächstgrößere Widerstandsmarke von 77,00 Euro aufwärts. Zu Beginn dieses Jahres konnte auch diese Hürde geknackt werden und führte weiter an 90,00 Euro aufwärts. Bestehende Long-Positionen sollten nun einer engeren Verlustbegrenzung unterzogen werden, hierzu könnte ein Niveau um 85,00 Euro angesetzt werden. Doch in der aktuellen Form kann die Rallye so nicht weitergehen, ein Pullback sollte zeitnah einkalkuliert werden.

Übergeordnet im Aufwind

Langfristig wird der BMW-Aktie ein weiterer Anstieg an die Jahreshochs aus 2018 bei 97,50 Euro zugetraut, zuvor könnte es allerdings zu einem Rückläufer zurück in den Bereich der einstigen Hürde um 85,25 Euro kommen. Dies wäre eine erste potenzielle Trendwendemarke für die Wiederaufnahme der bestehenden Kursrallye seit März 2020. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE4899 zum Einsatz kommen, frische Long-Positionen sind auf einem tieferen Kursniveau zu favorisieren. Unterhalb von 85,00 Euro droht dagegen Abschlagspotenzial in den Bereich von 81,17 Euro in der BMW-Aktie.