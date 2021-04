SEGRON verkündet neue Finanzierungsrunde zur Expansion in Branchen, die sich von der COVID-19-Situation erholen und die digitale Transformation beschleunigen möchten

SEGRON, ein führender Anbieter im Bereich der nächsten Generation des aktiven Testens, meldete heute den Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde, die bis heute insgesamt ein Kapital von 10 Mio. US-Dollar eingebracht hat. Die Finanzierungsrunde, die von OTB Ventures und Credo angeführt wurde, fand inmitten eines großen Aufschwungs des Geschäfts statt, nachdem das Unternehmen eine Führungsposition im Bereich der Automationsdienste in der Telekommunikationsbranche übernommen hat. Die Erlöse werden eingesetzt, um das internationale Wachstum zu fördern und sich infolge der voranschreitenden Covid-19-Pandemie in neue Industriezweige auszuweiten.

SEGRON's Erfolg bei Telekommunikationsbetreibern in der Europäischen Union zieht nun die Aufmerksamkeit einer langen Reihe internationaler Akteure auf dem globalen Telekommunikationsmarkt auf sich. Während die Covid-19-Situation die Nachfrage nach Telekommunikationsdiensten erhöhte, ist SEGRON zu einem attraktiven Partner für Betreiber geworden, die dem erhöhten Druck unterliegen, die nächste Generation von Netzen zügig einzuführen. Dazu zählt die Expansion nach Nordamerika mit einer neuen Vereinbarung mit einem kanadischen Telekommunikationsbetreiber. Im kommenden Jahr erwartet SEGRON, seine Präsenz weiter in den Nahen Osten und Afrika sowie in die Asien-Pazifik-Region auszubauen.

Expansion von der Telekommunikationsindustrie in die Branchen E-Eommerce, Automobil und Unterhaltungselektronik

Das automatisierte Testen ermöglicht es Unternehmen, die eine schnelle digitale Transformation durchlaufen, auch der wachsenden Liste von Testanforderungen nachzukommen, um eine leistungsstarke Benutzererfahrung sicherzustellen. Dank SEGRON's führender Stellung in der Telekommunikationsbranche wurde eine Dynamik geschaffen, mit der das Unternehmen in die Bereiche E-Commerce, Automobil und Unterhaltungselektronik vordringen möchte - mit dem ersten großen OEM in der Unterhaltungselektronikbranche heute als globaler Mobilgerätehersteller. Die fortschrittliche, auf KI basierende Testautomatisierungslösung unterstützt dabei, mit der schnellen Weiterentwicklung mobiler Geräte Schritt zu halten, und sichert selbst bei vorab veröffentlichten Geräten einen Tag Verfügbarkeit zur Testautomatisierung.