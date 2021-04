NIU präsentiert neuen elektrischen Hightech Kick Scooter (FOTO)

Changzhou/Berlin (ots) - NIU Technologies (https://www.niu.com/de) (NASDAQ:

NIU), der weltweit führende Anbieter von intelligenten urbanen

Mobilitätslösungen, hat heute bei dem jährlich stattfindenden Launch-Event

gleich fünf neue E-Fahrzeuge für den innerstädtischen Verkehr angekündigt. CEO

Dr. Yan Li stellte neben vier neuen Elektrofahrrädern für den chinesischen Markt

auch den ersten elektrischen Kick Scooter des Unternehmens vor. Der NIU Kick

Scooter wird ab Sommer in Deutschland verfügbar sein.



Der NIU Kick Scooter wurde eigens für den europäischen und nordamerikanischen

Markt entwickelt, um dort den Bereich der urbanen Mobilität als klassenbeste

Mikromobilitätslösung zu durchdringen. Mit der Erweiterung des Portfolios um

Kick Scooter deckt NIU nun auch die Bedürfnisse von Stadtbewohnern ab, die

regelmäßig kürzere Strecken im Bereich von 1 - 5 Kilometer zurücklegen. Für

längere Strecken bietet NIU bereits elektrische Roller an, die sich größter

Beliebtheit erfreuen. Wie ernst es das Unternehmen mit der "Last-Mile"-Mobilität

meint, unterstreicht NIU auch durch das Gründen einer Forschungseinheit, die

sich ausschließlich auf die Entwicklung von neuen Mikromobilitätsfahrzeugen für

globale Märkte konzentriert.





Der komfortabelste Kick Scooter seiner Preisklasse"Wir glauben, dass wir das komfortabelste elektrische Kick-Scooter-Fahrerlebnisfür unter 1.000 Dollar geschaffen haben und zugleich auch eine herausragendeFahr-Performance bieten", sagt Dr. Yan Li, Co-Founder und CEO von NIUTechnologies. Gleich mehrere Details des NIU Kick Scooters sorgen für bestenKomfort, wie der robuste Rahmen aus Aluminium in Raumfahrt-Qualität, einbreiterer Lenker sowie die 9,5" x 2,5" großen luftgefüllten Reifen, die nichtnur ordentlich Grip bieten, sondern auch ein sanftes Gleitgefühl erzeugen."Teil unserer Vision ist es, die urbane Mobilität neu zu definieren, und mit derAufnahme von Kick-Scootern in unsere Produktfamilie kommen wir unsererVerpflichtung gegenüber unseren Kunden und Fans auf der ganzen Welt nach, ihneneine erschwingliche Mobilitätslösung zu bieten, auf deren Besitz sie stolz seinkönnen und auf die sie sich für ihren täglichen Arbeitsweg verlassen können",kommentierte Dr. Yan Li weiter.Gemacht für deutschen StadtverkehrDer NIU Kick Scooter wird in Deutschland in zwei Versionen erhältlich sein - ineiner Pro- (699 EUR) und einer Sport-Ausführung (599 EUR). Hierzulande sindbeide Versionen auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h gedrosselt.- Der NIU Kick Scooter Pro hat eine Reichweite von 50 Kilometern mit einer7,5-stündigen Akkuladung und wird von einem 350 W-Motor und einem 486 WhLithium-Ionen-Akkupack angetrieben.- Der NIU Kick Scooter Sport hat eine Reichweite von 40 Kilometern mit einer5,5-stündigen Akkuladung und wird von einem 300 W-Motor und einem 365 WhLithium-Ionen-Akkupack angetrieben.Beide Modelle sind nach IP54 wasserfest und trotzen somit schlechtem Wetter.Gestartet werden sie über die smarte App von NIU, die über Bluetooth eineVerbindung zu den Rollern aufbaut und sie für die Fahrt entsperrt. Zudem lassensich in der App auch Statistiken zu den Fahrten einsehen.Bremslichter, neueste LED-Frontlichter sowie Dual-Drive-Bremsscheiben erhöhendie Sicherheit, während der E-SAVE-Modus und die regenerative Bremstechnologiedie Reichweite für ausgedehnte Ausflugsfahrten erhöhen. Das faltbare Design inKombination mit der robusten Federung und dem Rahmen hebt den Scooter von denaktuellen Angeboten auf dem Markt ab. Der NIU Kick Scooter bietet einkomfortables Fahrerlebnis und eignet sich hervorragend für zahlreiche kurzeFahrten sowie längere Pendelstrecken auf deutschen Straßen.Die elektrischen Flitzer sind in sechs Farben ab Juni 2021 im Online-Vorverkauferhältlich und werden in Europa ab Juli 2021 ausgeliefert. Der Verkauf bei denweltweit über 1.000 NIU-Händlern und Flagship-Stores startet im August 2021.Bildmaterial und Faktenblätter finden Sie HIER(https://www.dropbox.com/sh/xyxdf5b25rn1d0m/AAAKUjJ41OTL4NESUACboUbia?dl=0) .Über NIUNIU ist der weltweit technologisch führende Elektroroller-Hersteller. DieGründer, ehemalige Top-Mitarbeiter von Baidu , Frog Design, Xiaomi und Huawei,haben sich zum Ziel gesetzt, den Stadtverkehr nachhaltig zu verändern. Seit NIUsStart im Jahr 2015 wurden weltweit mehr als sieben Milliarden Kilometer auf über500.000 smarten E-Rollern zurückgelegt. Diese sind europaweit in über 650Verkaufsstellen und zehn Flagship-Stores erhältlich. Das Unternehmen kooperiertmit Bosch (Motoren), Panasonic (Lithium-Batterien) und Vodafone(IoT-Konnektivität), um die Zukunft der Mobilität weiter voran zu treiben.