Techedge Group schließt das Jahr 2020 mit steigenden Gewinnen und Verbesserungen bei allen wirtschaftlichen und finanziellen Indikatoren ab

Mailand (ots/PRNewswire) - - Konsolidierter Umsatz: 205,4 Mio. EUR (davon 199,4

Mio. EUR Nettoumsatz), ein Plus von 1 % in Wechselkursparität



- Konsolidiertes EBITDA: 27,6 Mio. Euro, ein Anstieg von 17 % im Vergleich zu

den 23,5 Mio. EUR vom 31.12.2019



- Konsolidiertes EBIT: 20,2 Mio. Euro, ein Anstieg von 24% im Vergleich zu den

16,2 Mio. Euro vom 31.12.2019





- Konsolidiertes Nettoergebnis: 13 Mio. Euro, ein Anstieg von 24 % im Vergleichzu den 10,5 Mio. EUR vom 31.12.2019- Nettofinanzlage der Gruppe: 17,9 Mio. EUR im Plus gegenüber der Position vom31.12.19, die um 0,3 Mio. EUR im Minus lagDer Aufsichtsrat der Techedge S.p.A. hat in seiner Sitzung vom 18. März 2021 denEntwurf des Jahresabschlusses und des konsolidierten Abschlusses zum 31.Dezember 2020 sowie den gemäß Gesetzesdekret 254/2016 erstellten konsolidiertennichtfinanziellen Bericht DNF ("Dichiarazione non Finanziaria") geprüft undgenehmigt. Sie werden als nächstes der am 29. April 2021 anberaumtenAktionärsversammlung vorgelegt.Techedge Group hat im Vergleich zu 2019 ein verbessertes Finanzergebnis erzielt,allerdings bei einem Umsatzwachstum, das sich im Laufe des Jahres abflachte:ausgehend von einem mittleren einstelligen Niveau in der ersten Jahreshälfte hatsich der jährliche Nettoumsatz schließlich auf ein Wachstum von ca. 1 % inWechselkursparität stabilisiert. Ein äußerst positives Ergebnis, wenn man denbeispiellosen Kontext betrachtet, in dem es erzielt wurde. In vielen Fällen warüber Wochen oder Monate ein erheblicher Teil der Produktions-, Vertriebs- undKonsumaktivitäten blockiert, während zudem die Investitionspläne verschiedenerKunden ausgesetzt, überarbeitet und verschoben worden.Bei einem Nettoumsatz von 199,4 Mio. EUR und einem Gesamtumsatz in Höhe von205,4 Mio. EUR, die im Vergleich zu 2019 auf dem aktuellen Niveau imWesentlichen stabil waren (200,5 Mio. EUR bzw. 206,3 Mio. EUR), hat sich dieoperationelle Rentabilität mittels eines zweistelligen Wachstums sowohl desEBITDA (+17 %) von 23,5 Mio. EUR (11,7 % Marge) auf 27,6 Mio. EUR (13,8 % Marge)als auch des EBIT (+24 %) von 16,2 Mio. EUR (8,1 % Marge) auf 20,2 Mio. EUR(10,1 % Marge) deutlich verbessert.Diese Verbesserung der operationellen Rentabilität ist das Ergebnis derMaßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität und Produktivität derUnternehmensorganisation sowie zur Eindämmung der Kosten, die im Laufe derAusbreitung der Pandemie angefallen sind. Dabei wurde nicht auf Instrumente zurReduzierung der Arbeitszeit oder der Beschäftigung zurückgegriffen, sondernstattdessen die quantitative und qualitative Entwicklung der Mitarbeiter in der