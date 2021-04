EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation

Emmen, Schweiz, 07. April 2021 PRESSEMITTEILUNG ALSO erweitert Angebot für IoT-Lösungen mit Produkten von Teltonika Networks



Das Internet of Things verändert unseren Alltag: vom privaten Bereich mit intelligenten Geräten bis hin zum Arbeitsplatz mit optimierten Prozessen, der Automatisierung von Maschinen, datengesteuerter proaktiver Entscheidungsfindung usw. Der IoT-Markt in der EMEA-Region wird voraussichtlich um durchschnittlich 31,5 Prozent pro Jahr wachsen. Grund genug für ALSO, eine neue Vertriebspartnerschaft mit Teltonika Networks einzugehen, einem schnell wachsenden europäischen Hersteller von professionellem Networking-Connectivity-Equipment für globale Märkte, der sich auf IoT-, IIoT- und M2M-Lösungen spezialisiert hat.