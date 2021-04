Foto: finanzbusiness SaarLB lagert Private Banking an Frankfurter Bankgesellschaft aus Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 31 | 0 | 0 07.04.2021, 11:08 | Die Privatbank der Sparkassen-Gruppe hat ein Büro in den Räumlichkeiten der SaarLB eröffnet. Diese empfiehlt ihren vermögenden Kunden nun, sich an die dortigen Kollegen zu wenden. Das bringt Veränderungen für Kunden und Angestellte mit sich, wie FinanzBusiness erfuhr.

